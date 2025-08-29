โฟร์ท ณัฐวรรธน์ มูฟขึ้นแท่น FACE OF MAYBELLINE เปิดตัวแคมเปญแรก Super Stay Flex Powder #แป้งมูฟหน้าเนียน ใหม่ล่าสุด!

ความหล่อเป็นเหตุ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ ปรียากูล” นักแสดง Gen Z สุดฮอตมากความสามารถ ขวัญใจแฟน ๆ ทั่วโลก เมื่อ Maybelline New York ประเทศไทย แบรนด์เมคอัพอันดับ 1 ของโลก* ประกาศเปิดตัวขึ้นแท่น FACE OF MAYBELLINE Thailand คนล่าสุดอย่างเป็นทางการ
ตอกย้ำการขับเคลื่อนของเมย์เบลลีนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความงามที่ไร้ขอบเขต และภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับ ความหลากหลาย (Diversity) และ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “Makeup For All” ซึ่งสอดคล้องกับตัวตนของโฟร์ท คนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์เป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้ทุกเจเนอเรชัน ในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ที่มากด้วยความสามารถ โฟร์ทไม่เพียงเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออก แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟน ๆ ที่ใช้เมคอัพเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความมั่นใจและครีเอตลุคในแบบที่เป็นตัวเอง เชื่อมั่นใน “ความงาม” อันไร้ขีดจำกัด และด้วยความคล่องแคล่วว่องไวมั่นใจในทุกมูฟของไลฟ์สไตล์และใบหน้าอันเข้ากับหัวใจของโปรดักส์
โฟร์ท ประเดิมการทำงานกับ เมย์เบลลีน ด้วยการเป็นตัวแทนหนุ่มน้อยหน้าเนียนและพร้อมมูฟไปกับทุกสถานการณ์ ผ่านแคมเปญ “Super Stay Flex Powder” #แป้งมูฟหน้าเนียน ผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้นตระกูล เมย์เบลลีน ซุปเปอร์ สเตย์ ต่อยอดความสำเร็จจากรองพื้นลูมิแมทที่ติดทนนาน ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมแป้งเนื้อเนียนแนบสนิทผิว จะมูฟหน้ามากถึง 10,000 มูฟ ก็ไม่แตก ไม่ตกร่อง* ติดทนนานถึง 30 ชม. ให้ฟินิชผิวแมตต์เรียบเนียน คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ตรงความต้องการของสาวไทย พร้อมถ่ายทอดลุคหนุ่มนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและสไตล์ในแบบโฟร์ท