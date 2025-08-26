“เหนือ ดิสรยา” นำทีมบวงสรวงซีรีส์แซฟฟิกโรแมนติกดราม่า เรื่อง “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” รั้งตำแหน่ง “ผู้จัดฯ หน้าใหม่ ” ในนาม “แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์”

เรียกได้ว่าเป็น “ลูกไม้หล่นใต้ต้น” จริงๆ สำหรับลูกสาวคนสวยของผู้จัดฯ คนเก่ง กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ แห่งค่ายปภัสราโปรดักชั่น อย่าง เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ เดินตามรอยคุณแม่มาติดๆ ด้วยการขึ้นแท่นเป็น “ผู้จัดฯ ป้ายแดง” เปิดบริษัทผลิตซีรีส์แซฟฟิกแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องแรก “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ในนาม บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
“แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ถือฤกษ์ดีจัดงานบวงสรวงซีรีส์เรื่องแรกของบริษัทฯ “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” จากปลายปากกา “คุณผู้หญิง” บทโทรทัศน์โดย เทวรินทร์ ศิริเลิศ / ทิพย์ทิวา วะเท กำกับการแสดงโดย กษมา นิสสัยพันธุ์ จำนวนออกอากาศ 8 ตอน
งานนี้มีนักแสดงนำและทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ลานพระพิฆเนศวร ห้างสรรพสินค้ายู เนี่ยนมอลล์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง นำทีมโดย เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ที่มาพร้อมคุณแม่ กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ อั๋น อัครพรรฒ บุนนาค, เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร, ชาลี กรีชัย
ขอแนะนำนักแสดงหน้าใหม่ แตงกวา พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ กับงานแสดงครั้งแรกของเธอ และการกำเนิด Girl Love คู่ใหม่ของวงการบันเทิง “เหนือ-แตงกวา” ที่จะมาทำให้แฟนๆ ตกหลุมรักในความน่ารักและความฟินเฟร่อ...ของเธอทั้งคู่!!!
โดย “เหนือ-ดิสรยา” เผยถึงที่มาของการผลิตซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของบริษัทฯ ว่า… “หลังจบละคร สองทระนง แล้วว่าง แล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบการแสดง แล้วก็อยากจะทำซีรีส์แนวแซฟฟิก ก็เริ่มจากการหาเรื่องมาทำก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็อ่านนิยายเยอะมาก จนกระทั่งมาถึงเรื่องนี้ อ่านแล้วชอบมาก ก็เลยเล่นเองด้วยค่ะ
พอมาได้มาทำจริงๆ อยากจะบอกว่าเหนื่อยมาก คือตอนที่เปิดกล้องวันแรก ตอนนั้นคือเหนื่อยมากแล้ว ยังแยกไม่ออกคือเหมือนแยกตัวเองไม่ออกว่า ตอนนี้เรากำลังเป็นนักแสดงนะ เราไม่ใช่ผู้จัดฯ แล้วก็คือจะมึนๆ พอวันนั้นคือเหมือนถ่ายวันแรกไปเหนือก็ต้องกลับบ้านไป เหมือนมานั่งแบบสมาธิแบบตอนนี้เหมือนมีหมวกหลายใบแล้วนะ ซึ่งเราก็ต้องใส่ทีละใบ พอเราเข้าซีนตอนนี้เราเป็นนักแสดง เราฟังผู้กำกับฯ เราทำงาน พอในมุมที่เรากลับมาเป็นผู้จัดฯ เราก็จะมีการไปเช็คงาน ไปดูหน้ามอนิเตอร์บ้างว่า อยากได้แบบนี้นะ ขออันนี้เพิ่มได้ไหม แล้วก็ต้องแยกแยะให้มันขาดจริงๆ ไม่งั้นพอเราไปแสดงมันจะกลายเป็นว่าเราจะกังวลตลอดเวลา ด้วยความพอเราเป็นผู้จัดฯ เราก็อยากให้งานออกมาดี แล้วต้องไว้ใจทีมงานทุกคนว่า เค้าจะทำให้งานออกมาดีแน่นอน เราไม่ต้องห่วงเลย เพราะทุกคนเต็มที่มากๆ แล้วก็สามารถทำหน้าที่นักแสดงได้อย่างเต็มที่”
แม้จะมีฐานะเป็น “ลูกผู้จัดฯ” อย่าง กบ ปภัสรา แน่นอนว่า คุณแม่ต้องช่วยซัพพอร์ตในด้านต่างๆ ด้วย แต่เธอกลับบอกว่า…
“ขอนับว่าคุณแม่ซัก 2 เปอร์เซ็นต์แล้วกันในการช่วยซัพพอร์ตหรือว่าแบบตบๆ รวมถึงคุณพ่อ (เอ๋-พรเทพ เตชะไพบูลย์) ด้วยให้อีก 2 เปอร์เซ็นต์ในการที่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้าน แล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็มากองบ่อยมากมาคอยให้กำลังใจ บางทีถ่ายไกลมากก็ยังอุตส่าห์มาหาที่กอง เราก็แบบสบายใจมากเลยที่มีพ่อกับแม่คอยซัพพอร์ต คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหน แต่ในเมื่อเราทำเต็มที่สุดๆ แล้วพ่อกับแม่เค้าก็จะคอยหนุนหลังเราตลอด ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกเซฟว่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราล้มขึ้นมา เค้าก็จะช่วยดันเราขึ้นมาเพื่อให้เราก้าวต่อไป”
ถือได้ว่าเป็นลูกไม้ที่สวยและเก่งตามรอยคุณแม่แบบไม่ผิดเพี้ยน ตามไปเป็นกำลังใจให้กับ เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ในฐานะ “ผู้จัดฯ หน้าใหม่” และ “นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก” เรื่องแรกของเธอได้ใน “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ทางช่อง Youtube : S.nur entertainment เร็วๆ นี้
#nurdesoraya
#TKphinyanech
#TKNur
#DangerousQueenTheSeries
#คนโปรดของควีน
#Snurentertainment