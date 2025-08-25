“Lil Nas X” เดินแก้ผ้ากลางถนน ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและโดนจับกุม

วงการฮือฮาหลังมีคลิปใหม่ถูกเผยแพร่โดย TMZ แสดงให้เห็นแร็ปเปอร์ชื่อดัง Lil Nas X หรือชื่อจริง มอนเทโร ลามาร์ ฮิลล์ วัย 26 ปี เดินเปลือยกายกลางถนนในนครลอสแอนเจลิส ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลและจับกุม
ในคลิปสุดช็อก เจ้าของเพลงฮิต Old Town Road ปรากฏตัวเดินกลางถนนโดยไม่สวมเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียว ตะโกนร้องเนื้อเพลงและทำท่าทางมือใส่รถที่ขับผ่าน ก่อนหันเข้าหากล้องเผยร่างเปลือยเต็มตา พร้อมร้องท่อนของ นิกกี้ มินาจ จากเพลง Monster ของ Kanye West
ก่อนหน้านี้ TMZ รายงานว่า Lil Nas X ถูกพบเดินบนถนน Ventura Boulevard เมื่อเวลาประมาณตี 4 วันพฤหัสบดี โดยสวมเพียงกางเกงในสีขาวและรองเท้าบู๊ตคาวบอยสีขาว เขายังถูกถ่ายภาพขณะนำกรวยจราจรมาวางบนศีรษะ และบอกกับแฟนคลับรายหนึ่งว่ากำลังจะไปงานปาร์ตี้
ต่อมาเวลา 05.50 น. ตำรวจลอสแอนเจลิสได้รับแจ้งจากประชาชนหลายรายว่าเห็นชายเปลือยกายเดินอยู่ริมถนน เจ้าหน้าที่ที่ไปถึงระบุว่า Lil Nas X ได้ “วิ่งเข้าหา” พวกเขา จนถูกควบคุมตัวและนำส่งโรงพยาบาล เนื่องจากสงสัยว่าอาจมีอาการโอเวอร์โดส
รายงานจาก NBC News ระบุเพิ่มเติมว่า เขายังต่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 ครั้งที่ใบหน้า ทำให้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานระดับลหุโทษ
ข้อมูลจาก Page Six ระบุว่า Lil Nas X ถูกนำตัวไปยังเรือนจำ Van Nuys และถูกบันทึกประจำวันเวลา 11.22 น. ของวันเดียวกัน โดยยังถูกควบคุมตัวตลอดสุดสัปดาห์
ไม่เพียงเท่านั้น กล้องวงจรปิดของโรงแรม Short Stories ยังบันทึกภาพเขาได้ตั้งแต่บ่ายวันพุธ ขณะสวมหมวกคาวบอย กางเกงยีนส์ และเสื้อเชิ้ตเดินรอบบริเวณ ก่อนจะถอดเสื้อผ้าออกเหลือเพียงกางเกงขาสั้น เดินไปหยิบเครื่องดื่มและนั่งพักในล็อบบี้
ในช่วงสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์ Lil Nas X โพสต์คลิปและภาพหลายชิ้นลง Instagram ที่ชวนให้แฟน ๆ กังวล ทั้งการโชว์ของใช้กองระเกะระกะในบ้าน และคลิปใส่เสื้อคลุมบวกบู๊ตคาวบอย เดินตีฉิ่งร้องเพลงอย่างแปลกประหลาด
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน เจ้าตัวก็เคยโพสต์ (ก่อนลบออก) ว่าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมเผยใบหน้าที่ไม่สามารถขยับด้านขวาได้ โดยเขาเขียนว่า “ควบคุมด้านขวาของหน้าฉันไม่ได้เลย”