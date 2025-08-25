อุ้ย! “เชอรีน” เคลื่อนไหว รีโพสต์สตอรี่ เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้น (คลิป)

เรียกว่าเป็นข่าวร้อนที่หลายคนจับตามอง สำหรับกรณีที่นักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเป่าวัดระดับแอลกฮฮอล์แต่เจ้าตัวไม่ยอม ก่อนนักธุรกิจหนุ่ม “บอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามีของ “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” ที่กำลังถูกจับตามองว่าคบหากันอยู่ จะลงมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหยาบคายด้วยความไม่พอใจ พร้อมบอกว่าตนเองรู้จักผู้บังคับบัญชา
"มารี เบรินเนอร์" ส่องานเข้าปัดเป่าแอลกอฮอล์ ด้าน "โฮโซบอส" โชว์กร่างด่าหยาบตำรวจ
ซึ่งล่าสุดทางด้านสาวเชอรีน ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม ด้วยการรีโพสต์คลิปในสตอรี่ที่เพื่อนแท็กมา โดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เชอรีนและเพื่อนอีก 2 คน ร่วมกันร้องเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น ของ MAIYARAP ft. MILLI พร้อมระบุข้อความในคลิปว่า “ขอลงเพลงให้เข้ากับเหตุการณ์หน่อย” และงานนี้ก็แซ่บขึ้นไปอีก เพราะเพื่อนของสาวเชอรีนได้พูดปิดท้ายคลิปว่า “แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นนะมึง”
รู้จัก "ไฮโซบอส" อดีตสามี "เชอรีน" หลังคลิปด่าตำรวจว่อน