Billkin และ PP Krit คว้ารางวัลใหญ่บนเวที “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” สะท้อนถึงศิลปินไทยที่ทรงอิทธิพลบนเวทีระดับเอเชีย

ผ่านไปแล้วกับงานสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย เมื่อ Weibo แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจากประเทศจีน จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” หรือ “WEIBO GALA 2025” เป็นงานที่รวมเหล่าดาราศิลปินทั่วทั้งเอเชีย มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยในงานนี้เต็มไปด้วยความคึกคักจากเหล่าแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ โดยหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการปรากฏตัวของ “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมงานครั้งนี้
ทั้งคู่ปรากฏตัวบนพรมแดงในลุคสุดเนี้ยบ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ทั่วฮอลล์ ก่อนจะขึ้นเวทีมอบโชว์สุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ เริ่มด้วย “บิวกิ้น” โชว์เพลง “Nothing’s Gonna Change My Love for You” ร่วมกับศิลปินชื่อดังจากประเทศจีน “Nana Ouyang” ต่อด้วย “บิวกิ้น” โชว์เดี่ยวในเพลง “รักแรกพบ” ที่ถ่ายทอดอารมณ์อบอุ่นและโรแมนติกอย่างเต็มเปี่ยม ด้าน “พีพี” ได้ปิดท้ายโชว์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเพลง “Oopsy Daisy” พร้อมโชว์สเตจที่ดึงดูดทุกสายตา
นอกจากจะร่วมเดินพรมแดงและโชว์พิเศษบนเวทีแล้ว “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ยังคว้ารางวัล “Weibo Thailand Most Influential Male Singer Overseas” ซึ่งมอบให้กับศิลปินชาวไทยที่ทรงอิทธิพลด้านผลงานเพลงและกระแสความนิยมจากแฟนคลับต่างประเทศที่ติดตามและสนับสนุนผ่านแพลตฟอร์ม Weibo ขณะที่ “พีพี กฤษฏ์” ก็ปังไม่แพ้กัน ยังคว้ารางวัล “Weibo Thailand Most Influential Overseas luminary of the stage” ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีความสามารถและเสน่ห์บนเวทีที่ตรึงใจแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นอย่างมาก
บิวกิ้น พุฒิพงศ์ กล่าวความรู้สึกว่า “ขอบคุณ Weibo สำหรับรางวัลนี้ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก ที่ศิลปินไทย ทำเพลงไทย ร้องเพลงภาษาไทย ได้มีโอกาสข้ามกำแพงไปหลายๆ พื้นที่ ไปถึงแฟนๆ ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะแฟนๆ ชาวจีน ดีใจมากและขอบคุณมากๆ หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆ นี้นะครับ ขอบคุณทาง Weibo อีกครั้งครับ”
ด้าน พีพี กฤษฏ์ กล่าวว่า “ขอบคุณ Weibo สำหรับรางวัลนี้ ดีใจมากๆ สำหรับรางวัลนี้ ทุกๆ เวที และทุกผลงานที่พีทำพีตั้งใจทำมันนะครับ รางวัลนี้เป็นเหมือนกำลังใจของพี ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ซัพพอร์ตพีมาเสมอ และทีมงาน PP Krit Entertainment ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”
