นับถอยหลังสู่งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025

Weibo ร่วมมื่อกับ Hydroindus Entertainment นำค่ำคืนสุดพิเศษมามอบให้แฟนชาวไทยได้ฟินกับขบวนเหล่าดาราศิลปินทั่วทั้งเอเชียที่มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 50ปี กับงาน “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนที่สุดน่าประทับใจครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน สามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ บัตรราคา 9,900 / 8,900 / 6,900 / 3,900 / 2,900 และ Live Stream 999 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com
#WeiboCulturalExchangeNight2025