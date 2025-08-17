“จูวีเทค” ยกระดับความงามทุกมิติ จัดเวิร์กชอป “Discover Your Signature Shades” เติมเสน่ห์ด้วยศาสตร์ Personal Color

“จูวีเทค” ปลุกออร่าความงามแบบมั่นใจ กับงาน “Discover Your Signature Shades” เวิร์กชอป Personal Color สุดพิเศษ เติมสีสันให้บุคลิกภาพ เสริมเสน่ห์การแต่งกาย เพื่อคุณค่าที่เปล่งประกายเคียงคู่งานผิว
บริษัท จูวีเทค จำกัด ผู้นำเข้าสารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action จาก Hybrid Biostimulator แบรนด์ Juvelook และ Juvelook Volume จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับงาน “Discover Your Signature Shades ค้นหาสีที่ใช่ในแบบของคุณ” เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และส่งเสริมบุคลิกความงามในทุกมิติ ผ่านศาสตร์ “Personal Color” ศาสตร์แห่งสีสัน ที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับการแต่งกายและปลุกพลังออร่าความงามของผิว
คุณจิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จูวีเทค จำกัด เผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออยากส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานมีบุคลิกภาพที่ดีและเติมเต็มความงามในทุกมิติ เพราะในยุคปัจจุบัน นอกจากเราจะต้องมีผิวที่ดีอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว การแต่งกายที่ใช่และเลือกสีที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้แต่ละคนดูดียิ่งขึ้น และโดดเด่นได้ในแบบของตัวเอง”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานและความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการถ่ายภาพโชว์ความงามของผิวพรรณกับบูธจูวีเทค และการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การเลือกสี โดย “คุณซูโม่ จาก Colormore Studio” ผู้จบหลักสูตร Colorist โดยตรงจากประเทศเกาหลี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำเรื่องการแต่งหน้า
โดยความรู้ภายในงาน เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักและรู้หลักการของศาสตร์ Personal Color พร้อมเวิร์กชอป “ค้นหาสีที่ใช่”เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถวิเคราะห์โทนสีและเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองได้
นอกจากศาสตร์นี้จะช่วยให้การแต่งตัวของแต่ละบุคคลดูโดดเด่นสวยงามแล้ว การเลือกสีที่ใช่ยังสามารถทำให้ผู้สวมใส่ดูมีออร่า ขับผิวให้ดูสดใส ไม่หมอง และการตกกระทบของแสงอาจช่วยให้ริ้วรอยดูจากลงได้อีกด้วย
ด้านคุณธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จูวีเทค จำกัด กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับคุณหมอในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า ว่าบริษัทจูวีเทคใส่ใจกับทุกด้านของความงาม ดังนั้นมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมและทุกผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้า จะมีความปลอดภัยและใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างแท้จริง”
บริษัท จูวีเทค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมความงามเพื่อคุณหมอและลูกค้าคู่ใจ ด้วย Juvelook และ Juvelook Volume สารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action จาก Hybrid Biostimulator PDLLA+HA เพื่อมอบความงามให้แก่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ และเติมเต็มสีสันในหลากมุมมอง เพราะความงามที่สมบูรณ์แบบต้องเริ่มจากภายใน เพื่อผิวที่เปล่งประกายในทุกมิติ
