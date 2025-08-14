ช็อก! “มิ้น-ซิลวี่” ปิดฉากรัก 5 ปี ประกาศยุติสถานะคนรัก

เป็นไอดอลคู่รัก LGBTQ อีกคู่เลยสำหรับคู่ของ “มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล”และ “ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ” แต่ล่าสุดทั้งคู่ได้ประกาศในโซเชียลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจยุติสถานะคู่รักกันแล้ว
“เราสองคนมีเรื่องอยากบอก
หลังจากใช้เวลาร่วมกันมา 5 ปีเต็ม วันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รัก
มันไม่ใช่การจากลากันด้วยความเสียใจ แต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ และความเคารพในกันและกัน
เรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา การเติบโต
และความรักที่เคยแบ่งปันกันอย่างเต็มหัวใจ
พวกเรายังเป็นกำลังใจให้กัน และยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอ
แค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้น
ขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาโดยตลอด
หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และให้พื้นที่กับเราทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นะคะ
ด้วยความรักและความจริงใจ
มิ้น และ ซิลวี่”
เพื่อนๆ ในวงการและแฟนๆ ต่างส่งกำลังใจ และอ้อมกอดให้ทั้งคู่