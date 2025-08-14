xs
ช็อก! “มิ้น-ซิลวี่” ปิดฉากรัก 5 ปี ประกาศยุติสถานะคนรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นไอดอลคู่รัก LGBTQ อีกคู่เลยสำหรับคู่ของ “มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล”และ “ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ” แต่ล่าสุดทั้งคู่ได้ประกาศในโซเชียลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจยุติสถานะคู่รักกันแล้ว

“เราสองคนมีเรื่องอยากบอก

หลังจากใช้เวลาร่วมกันมา 5 ปีเต็ม วันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รัก

มันไม่ใช่การจากลากันด้วยความเสียใจ แต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ และความเคารพในกันและกัน

เรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา การเติบโต

และความรักที่เคยแบ่งปันกันอย่างเต็มหัวใจ

พวกเรายังเป็นกำลังใจให้กัน และยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอ

แค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้น

ขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาโดยตลอด

หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และให้พื้นที่กับเราทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นะคะ

ด้วยความรักและความจริงใจ

มิ้น และ ซิลวี่”

เพื่อนๆ ในวงการและแฟนๆ ต่างส่งกำลังใจ และอ้อมกอดให้ทั้งคู่






















