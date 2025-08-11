ต้นแบบจากแม่ สู่ความสำเร็จของลูก “ป๊อกป๊อกตาลเตี๋ยว” ก๋วยเตี๋ยวอิ่มคุ้มแห่งพระพุทธบาท

สระบุรี – เรื่องราวความมุ่งมั่นของ “ตาล” สาวสระบุรีวัย 35 ปี เจ้าของร้าน “ป๊อกป๊อกตาลเตี๋ยว” ที่สานต่อแรงบันดาลใจจากแม่ผู้วิ่งรถเร่ก๋วยเตี๋ยว จนกลายเป็นร้านดังใน อ.พระพุทธบาท ที่ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “อิ่ม คุ้ม อร่อย ราคามิตรภาพ”
วันนี้ (11 ส.ค. ) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านป๊อกป๊อกตาลเตี๋ยว เลขที่ 179 หมู่ 7 ซอยด้านข้างตลาดพุทธบูชา (ตลาดใน) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พบกับนางสาวอรัญญา ลาอำ หรือ “ตาล” เจ้าของร้าน ซึ่งกำลังเร่งเตรียมเมนูเสิร์ฟลูกค้าที่ทยอยเข้ามาตั้งแต่เช้า ร้านมีโต๊ะรองรับ 12 โต๊ะ จัดเรียบง่ายสะอาดตา
เมนูเด่นมีทั้งบะหมี่ บะหมี่เกี๊ยว เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เย็นตาโฟ โฟยำ ต้มยำ ข้าวหมูแดง และขนมหวานโบราณฝีมือแม่อย่างขนมฟักทองนึ่งและขนมกล้วย ราคามิตรภาพชามธรรมดา 40 บาท พิเศษ 50 บาท
ตาลเล่าว่า แม่เคยวิ่งรถเร่ขายก๋วยเตี๋ยว “ป๊อกป๊อก” มานานเกือบ 10 ปี ตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่แต่ต้องช่วยแม่แทบทุกวัน จนเกิดความชำนาญ หลังเรียนจบจึงขอเปิดร้านของตัวเอง โดยไม่ทับเวลาขายของแม่ ใช้สูตรเดียวกัน ลูกค้าประจำจึงติดตามมาอุดหนุนตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน
แม้จะเจออุปสรรคบ้างในบางช่วงที่ลูกค้าลดลง แต่ตาลแก้ปัญหาด้วยการโพสต์โซเชียลเรียกลูกค้า หรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งก๋วยเตี๋ยวเป็นกล่องในพื้นที่ลพบุรี เพื่อให้ขายหมดทุกวัน
ตาลเผยแรงบันดาลใจว่า “แม่เลี้ยงเรากับน้องเพียงลำพัง ด้วยก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ แม่เป็นไอดอลที่ทำให้เราอยากสู้และทำตาม”
ผู้สนใจสามารถติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก “ตาลเลยค่ะ ตามชื่อร้าน ป๊อกป๊อกตาลเตี๋ยว” หรือโทร. 096-938-2456