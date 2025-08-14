รักสะดุด!! "ซิลวี่ เดอะสตาร์" ประกาศเลิก "มิ้น มิณฑิตา" จบรัก 5 ปี หวังทุกคนเข้าใจ

ทำเอาแฟนๆ แอบเสียดายไม่น้อย สำหรับความรักของคู่นักร้องสาว "มิ้น มิณฑิตา" กับ "ซิลวี่ ภาวิดา" ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์รัก 5 ปี
โดย "ซิลวี่ เดอะสตาร์" ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า “เราสองคนมีเรื่องอยากบอก หลังจากใช้เวลาร่วมกันมา 5 ปีเต็ม วันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รัก มันไม่ใช่การจากลากันด้วยความเสียใจ แต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ และความเคารพในกันและกัน เรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา การเติบโตและความรักที่เคยแบ่งปันกันอย่างเต็มหัวใจ พวกเรายังเป็นกำลังใจให้กัน และยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอ แค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้น ขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาโดยตลอด หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และให้พื้นที่กับเราทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นะคะ ด้วยความรักและความจริงใจ มิ้น และ ซิลวี่” พร้อมแคปชั่นไว้ว่า “with love and respect from us. truly. thank you for understanding, loving, and support"
งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เป็นจำนวนมาก