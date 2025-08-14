รวมตัวอีกครั้ง “จอย - กิ๊ฟ - มา ทีสเกิ๊ต” อดีตเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน ยกโทษและให้อภัย ผ่านเรื่องราวมากมายแต่ไม่เคยทิ้งกัน

“จอย - กิ๊ฟ - มา ทีสเกิ๊ต” อดีตเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานรวมตัวกันอีกครั้ง เผยผ่านเรื่องราวมากมายแต่ไม่เคยทิ้งกัน ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น จอยขอบคุณทุกกำลังใจและหวังหายกลับมาร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง
หลังจากที่ “จอย ทีสเกิ๊ต” ธัญพร สนธิขันธ์ ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 เพื่อนๆ ในวงการร่วมจัดคอนเสิร์ตระดมทุนหาเงินช่วยเป็นค่ารักษา หวังให้จอยมีกำลังใจสู้มะเร็ง งานดังกล่าวยังถือว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของอดีตเกิร์ตกรุ๊ปชื่อดัง ซึ่ง จอย ได้สัมภาษณ์พร้อม “มา อัสมา กฮาร” และ “กิ๊ฟ ธิติยา นพพงษากิจ” ยอมรับว่าผ่านเรื่องราวกันมามากมาย ยังไงก็ไม่ทิ้งกัน
มา : “ถึงแม้ว่าเวลาของทีสเกิ๊ตที่ผ่านมาตอนนี้ก็ครบ 30 ปีแล้ว เราก็ผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแยะมากมาย ทั้งการปรับตัวการปรับความเข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง พอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้งกันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”
จอย : “ก็บอกรักกันค่ะ ถึงไม่ค่อยได้เจอกัน เราก็ยังรักกัน แต่เราจะทะเลาะอะไรกัน ก็ยกโทษให้กัน เพราะวันนี้ที่พี่มาบอกว่าวันนี้จอยป่วยพรุ่งนี้พี่มาอาจจะป่วยก็ได้ จริงๆ แล้วการเป็นเพื่อนกันร่วมงานกันมันต้องมีกระทบกระทั่งอยู่แล้วค่ะ จอยก็บอกพี่มากลับไปว่า ก็ยกโทษต่อกัน อภัยให้กัน เพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ที่เหลืออยู่มันก็มีแต่มิตรภาพ เมื่อก่อนมันก็มีทั้งไม่พอใจกัน ไม่เข้าใจ”
มา : “เป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆ คน เราก็เชื่อว่ามันมีกันทุกกรุ๊ปแหละค่ะ”
กิ๊ฟ : “เหมือนกับครอบครัว คุณพ่อคุณแม่พี่น้องอาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจกัน แต่สุดท้ายแล้วกิ๊ฟเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือคำตอบของทุกอย่างว่ามิตรภาพเราเป็นยังไง ทีสเกิ๊ตคืออะไร”
จอย : “นี่พยายามจะไม่ให้ตัวเองร้องไห้(หัวเราะ) เดี๋ยวไม่แฮปปี้ น้ำตาไม่ไหลไม่ใช่ว่าไม่รักนะ”
กิ๊ฟ : “ต้องบอกว่ากิ๊ฟเป็นน้องสุด กิ๊ฟรักทั้งพี่มาและพี่จอย วันนี้ทีสเกิ๊ตมันไม่สามารถเป็นแค่สองได้ มันคือสาม เหมือนเราเป็นพี่น้องเกิดมาพร้อมกัน 3 คน”
มา : “เราเดินก้าวมาพร้อมกันในวงการเพลง”
กิ๊ฟ : “เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นพี่น้องรักกันแบบนี้ตลอดไป แต่ว่าช่วงนี้พี่จอยอาจจะร่างกายยังไม่พร้อม ถ้าเกิดมีภาพเราสองคน นั่นก็คือหมายความว่าเรายังคิดถึงพี่จอยอยู่เสมอ อยากให้เขาขึ้นบนเวทีด้วยกัน เราก็รอที่พี่จอยจะพร้อมแล้วขึ้นเวทีด้วยกัน”
จอย : “อยากจะฝากให้แฟนๆ ทีสเกิ๊ต เป็นแฟนทีสเกิ๊ตต่อไป ขอบคุณที่ให้ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดในวันนี้เห็นได้เลยค่ะว่าเรามีแฟนคลับเยอะยังให้กำลังใจพวกเราเสมอแล้วเราก็มีความสุข วันนี้จอยมีความสุขมากๆ จอยได้ทั้งมิตรภาพ จอยได้ทั้งความรักความห่วงใย ได้มิตรภาพที่ดีกลับคืนมา ได้เพื่อนๆ มันยิ่งกว่าความสุข มันยิ่งกว่าของขวัญ มันคือสิ่งที่จอยไม่คิดว่าวันนี้จอยจะได้ต้องขอบคุณทุกๆ คนค่ะ ขอบคุณจากหัวใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี่ค่ะ”
หวังขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกัน
กิ๊ฟ : “ตอนนี้ต้องเป็นกำลังใจให้พี่จอยหายเร็วๆ ค่ะ”
จอย : “จอยคาดหวัง เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆ คาดหวังว่าการรักษาของจอยมันเป็นไปในทางที่ดี กำลังใจของจอยมันทำให้จอยแข็งแรงเร็วถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอนิดหน่อย วูบบ้าง แต่เมื่อกี้ยังนั่งร้องเพลงได้แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานยังสามารถกลับมาร้องเพลงได้แล้วเราสามคนก็จะกลับมารวมตัวกัน”
มา : “ก็เชื่อว่าวันนี้จอยจะได้กำลังใจจากทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าทุกคนที่มาให้กำลังใจที่นี่ หวังว่าจอยจะเอากำลังใจกลับไปสู้กับโรคร้าย มะเร็งเป็นได้ก็หายได้ สู้ๆ”
จอย : “ใช่ มะเร็งเป็นได้ก็หายได้ จอยก็จะยิ้มสู้กับมัน จอยอยากจะบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี่มีเยอะมาก อย่างที่จอยเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอยต้องขอบคุณผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี่หลายๆ ท่านที่หายขาดและออกมาให้ความรู้ให้เราได้รู้ว่าเราสามารถหายได้ค่ะ แล้วจอยก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ”