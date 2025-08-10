xs
แรง! “อั๋น ภูวนาท” ฟาดกลับ “เจี๊ยบ ก้าวไกล” แทน “บุ๋ม ปนัดดา” ใช้ปากตามใจไม่ผ่านสมอง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณี “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” รับตำแหน่ง โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) จิตอาสาคนใหม่ เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับ “พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โดยบุ๋มยืนยันว่าตนเองยินดีช่วยงานเพื่อประเทศไทย ไม่กลัวเฟกนิวส์ เพราะชัดเจน ตรงไปตรงมา ย้ำข่าวที่ลงของจริงทั้งนั้น

ไม่ทันได้ทำหน้าที่สักครั้ง ปรากฏว่าโดน “เจี๊ยบ ก้าวไกล” หรือ “นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า หน้าที่โฆษก คงไม่ใช่ไปชนแบบปลากัด การสื่อสารต้องเน้นความสุขุมและความแม่นยำของข้อมูล ไม่ใช่เน้นความมันหรือความสะใจ ต้องมีภาพของความเป็นมืออาชีพให้ประชาคมโลกเชื่อถือ อีกทั้งยังมีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์บุ๋มจนเจ้าตัวโพสต์ฟาดกลับ ไม่ทันได้ทำงานก็ตกเป็นเป้านิ่งโจมตีไปเสียแล้ว
 
ด้าน “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ได้แชร์ข่าวที่เจี๊ยบ ก้าวไกล โพสต์เหน็บบุ๋ม ก่อนฟาดแรงๆ ว่า “คุณบุ๋มเขาทำงานรึยังครับ ยัง แปลกคน! หิวแสงไม่ผิดนะครับ บางคนแก่ไปเป็นตัวอย่าง บางคนเป็นได้แค่อุทา ‘หอน’ เอาไว้สอนตนและคนอื่นว่าอย่าเผลอใช้ปากตามใจโดยไม่ผ่านสมอง ให้กำลังใจกันเถิดพวกเราอย่าเอาแต่ใจ”






