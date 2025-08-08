แขกรับเชิญสุดพิเศษ ใน รายการ MCHOICE TRAINEE ROAD TO DEBUT งานนี้จะมีเซอร์ไพร์สอะไรต้องติดตามในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม นี้ เวลา 20.00 น.ทาง YouTube Channel MCHOICE TH

ปล่อยความน่ารักสดใส และความครีเอเตอร์ของแต่ละคนมาแล้ว สำหรับ MCHOICE TRAINEE แซม - พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์,เลออน - เลออน เซ็ค,พาย - ฐิติกร วัฒนะบวรพัฒน์ , พี - พีรดนย์ ชื่นอารมย์,ติวเตอร์ - วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ และ เบ็น - ภัทรกิจ ตั้งมงคลกิจการ ในรายการ “MCHOICE TRAINEE ROAD TO DEBUT” เดินทางเข้าสู่ Ep.3 กับภารกิจที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม เรียกได้ว่างานนี้อาจมีคนเสียน้ำตา พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาพร้อมภารกิจสุดหิน ท้าทายความสามารถของเหล่า MCHOICE TRAINEE ที่เรียกได้ว่าฝึกสกิลทุกด้านจริงๆ มาติดตามดูความท้ายทายนี้ได้ใน MCHOICE TRAINEE ROAD TO DEBUT : EP3 วันที่ 9 สิงหาคม ได้ทาง YouTube Channel MCHOICE TH https://www.youtube.com/c/MILLENNIALSCHOICETH เวลา 20.00 น.
