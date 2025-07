ททท. เปิดตัวโครงการ “Little Nomads” จุดประกายการเดินทางครอบครัว เสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างความทรงจำที่มีคุณค่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “Little Nomads: Roam a Little, Grow a Little More – เด็กน้อยนักเดินทาง เรียนรู้ไปกับทุกการผจญภัย” มุ่งส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มครอบครัวยุคใหม่ (Millennial Families) และครอบครัวชาวต่างชาติ (Expat Families) ที่พำนักในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กช่วงอายุ 5–10 ปี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย สะดวก และตอบโจทย์การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัวโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่เป้าหมาย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับครอบครัว พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการพัฒนากิจกรรมที่เป็นมิตรกับเด็กและครอบครัว สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน“Little Nomads” ได้รวบรวมผู้ประกอบการแนวสร้างสรรค์กว่า 50 รายทั่วประเทศ อาทิ GOTHER, LINE MAN, KTC, Sansiri Family, KARISMA และศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) นำโดยคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ในการประชาสัมพันธ์โครงการสู่กลุ่มโรงเรียนนานาชาติและครอบครัวชาวต่างชาติ โดยนำเสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 5 ธีมหลัก ได้แก่ Sustainability, Food & Local Wisdom, Mindfulness, Culture & Belief และ Sports & Movement พร้อมกิจกรรมไฮไลต์• กิจกรรมเรียนรู้กลางธรรมชาติ• เวิร์กช็อปศิลปะ อาหาร และวัฒนธรรม• แคมป์เด็กแนวผจญภัย (สำหรับเด็ก) & สิ่งแวดล้อม• โปรโมชั่นสิทธิพิเศษจากผู้ประกอบการตลอดโครงการโครงการ Little Nomads: Roam a little, Grow a little more "เด็กน้อยนักเดินทาง เรียนรู้ไปกับทุกการผจญภัย"เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการเดินทาง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าร่วมกันในครอบครัว ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2568 นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook: Little NomadsLine OA: @littlenomads