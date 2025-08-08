“โด คยองซู” กลับมาอีกครั้ง! แบบยิ่งใหญ่ 2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR ล็อกวันกดบัตร 30 สิงหาคมนี้

เหล่า EXO-L จะไม่เป็นแค่ Small Girl อีกต่อไป เพราะ “โด คยองซู” จัดให้กลับมาอีกครั้ง!แบบยิ่งใหญ่ ในสถานที่ที่ เหล่า EXO-L รอคอย “อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี” กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรก “2025 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR
หนุ่มเจ้าเสน่ห์ “โด คยองซู” ศิลปินเจ้าของเสียงร้อง อันแสนอบอุ่น ชวนหลงใหล นักแสดงมาก ความสามารถ เตรียมเดินทางกลับมาพบแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง หลังจากสร้างความประทับใจไปในงานแฟนคอนเสิร์ตเมื่อปีที่ผ่านมา โดยการกลับมาพบ แฟนๆ ไทยครั้งนี้ของ “คยองซู” มาพร้อมกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ เพื่อเติมเต็มความคิดถึง และสร้างความทรงจำแสนพิเศษร่วมกันกับทุกคน ล่าสุด “คยองซู” ได้เปิดคอนเสิร์ตทัวร์ที่แรก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ไป ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก อบอุ่น เป็นกันเองตามแบบฉบับของ “คยองซู”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก ในฐานะศิลปินเดี่ยว กับ อัลบั้ม ‘Bliss’ ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกับมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ ‘SING ALONG!’ การปล่อยอัลบั้มครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็น
“โด คยองซู” ในภาพลักษณ์และแนวเพลงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงบัลลาด แรป ป๊อป หรือแม้แต่เพลงที่มีกลิ่นอายบอสซาโนวาและ lo-fi ที่ฟังสบายๆ เข้ากับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ได้ดีสุดๆ ในอัลบั้มเต็มชุดแรกนี้ยังมาพร้อมกับผลงานเพลงจัดเต็มถึง 10 เพลง ได้แก่ Nobody Knows It, Do you remember?, Fit, SING ALONG!, 5 minutes, I’ll Be There, Draw my path, Where You Were, IN ANOTHER LIFE และ Love to Love U
ความพิเศษทั้งหมดของงานครั้งนี้ จะได้รับการดูแลและส่งมอบไปยัง แฟนๆ ทุกคน ผ่านการทำงานด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน ของ GMM SHOW (จีเอ็มเอ็ม โชว์) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ที่รองรับคนได้จำนวนมาก ใหญ่กว่าเดิม ให้เข้ากับโชว์ที่ “คยองซู” ตั้งใจเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และทำให้ทุกคนสามารถมองเห็น “คยองซู” ได้อย่างชัดเจน ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ ตลอดจนการออกแบบโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง แบบจัดเต็ม เพื่อให้งานนี้กลายเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของทั้ง แฟนๆไทย และ “ โด คยองซู”
เตรียมรับความยิ่งใหญ่ ความปังของ “2025 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook: GMM SHOW / TikTok: @gmmshow / Instagram: @gmmshow / X: @GMMSHOW_th
2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR
➢ กำหนดการแสดง : เสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568
➢ เวลาแสดง : 18.00 น.
➢ สถานที่ : IMPACT ARENA
➢ ราคาบัตร : 6,500 / 6,000 / 5,500 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท
➢ ช่องทางการจำหน่าย : www.allticket.com / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ALL TICKET ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
➢ วันที่เปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568
10:00 เป็นต้นไป ทาง www.allticket.com และ ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ALL TICKET ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
#도경수 #DOHKYUNGSOO
#ASIACONCERT_DOit
#DOit_inBANGKOK
#EXO #DO
#컴퍼니수수 #CompanySoosoo #HSENC
#GMMSHOW