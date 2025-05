“โซซาโม” เตรียมตัวฟินกระจายไปกับพี่สาวแห่งชาติ “ฮันโซฮี” เจ้าของนัยน์ตาทรงสเน่ห์ ชวนหลงไหล…

สิ้นสุดการรอคอย! ผู้จัดคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งเคป็อบชั้นนำของไทยอย่าง “IDEAFACT” (ไอเดียแฟค) หน่วยงานภายใต้ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) เตรียมพานักแสดงสาวสวยมากความสามารถ ผู้มีเสน่ห์ดึงดูด สะกดทุกสายตา เจ้าของผลงานโดดเด่นมากมาย “ฮันโซฮี” บินลัดฟ้ามาเสิร์ฟ ความสนุก ความน่าหลงใหลให้แฟนๆชาวไทย ได้มาคลั่งรัก พร้อมฟินไปตามๆกัน ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเธอ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5ฮันโซฮี นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ ผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทของ “ยอ ดา-คย็อง” จากซีรี่ส์เรื่อง The World Of Married Couple ความสวยของเธอสะดุดตาและเป็นที่น่าจับตามองของคนเกาหลีและแฟนๆซีรีส์เกาหลีทั่วโลก จนส่งผลให้หลังจากซีรี่ส์จบ ชื่อของ “ฮันโซฮี” เป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสของเธอมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการได้รับงานแสดงอยู่เรื่อยๆ งานโฆษณา งานพรีเซนเตอร์แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ต่อมาเธอก็ได้รับบทนำในซีรี่ส์เรื่อง Nevertheless ด้วยบทบาทที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ “ยูนาบี” พร้อมประโยคฮอตฮิตที่เป็นกระแสกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง “มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม?” นอกจากบทบาทลูกคุณหนู นักศึกษาสาวสวยแล้ว เธอก็ยังพลิกบทบาทมาเป็นสาวบู๊ในเรื่อง My Name อีกด้วยทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ โซซาโม ชาวไทย เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสร้างความสุข เติมรอยยิ้มไปกับพี่สาวในงาน 2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in BANGKOK ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 นี้เตรียมมือ เตรียมเน็ตให้พร้อม ลุ้นรับสิทธิ์แฟนเบเนฟิต ราคาบัตร 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท กดบัตรผ่านเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: GMM SHOW / TikTok: @gmmshow / Instagram: @gmmshow / X: @GMMSHOW_th