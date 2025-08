เมื่อการเปิดใจ...ลงท้ายด้วยการเปิดขวด ‘ดื่มเพื่อลืม’ เพลงเศร้าจากนักเล่าเพลงสายดื่ม MEAN Band x ZEAL

การ Collab สุดพิเศษระหว่างสองศิลปินผู้ถ่ายทอด เรื่องราวความเศร้าได้ลึกซึ้งในคนละสไตล์ อย่าง ZEAL ตัวแทนแห่งความจัดจ้านในวงเหล้า ผู้พาคนดื่มและปลุกความสนุกในทุกค่ำคืน ผสานกับ MEAN Band เจ้าของบทเพลงเศร้า ที่มักเป็นเสียงสะท้อนของหัวใจที่แตกสลาย กลายเป็นการร่วมมือครั้งใหม่ในเพลง “ดื่มเพื่อลืม” เพลงเศร้ารสเข้มที่เอาใจสายดื่มโดยเฉพาะจุดเด่นของเพลงนี้คือวลีเด็ดอย่าง “ตั้งใจเปิดใจ ทำไมสุดท้ายต้องมาเปิดขวด” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเนื้อหา ที่เล่าถึงคนที่พยายามเปิดใจให้ใครสักคน แต่สุดท้ายกลับต้องมานั่งดื่ม เพื่อกลบความทรงจำแทน แม้จะลืมของ ลืมทางกลับบ้าน…แต่กลับ ลืมเธอไม่ได้เลยมิวสิกวิดีโอยังได้ “เจนนิส เจณิสตา” นักแสดงที่มีเอกลักษณ์ด้านการดื่ม มาถ่ายทอดอารมณ์คนอกหักที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ทำได้ดื่มไปซ้ำ ๆ วนไป เพื่อหวังว่าสักวันจะลืมเขาให้ได้ ทำให้ “ดื่มเพื่อลืม” กลายเป็นเพลงที่ไม่ได้มีไว้แค่ฟัง...แต่ยังเป็น“เพื่อนร่วมดื่ม” ในคืนที่ใจมันรับไม่ไหวในพาร์ทดนตรี เป็นการผสมผสานรสชาติเสียงระหว่างความจัดของร็อกแบบ ZEAL และกลิ่นอายอินดี้ป็อป จาก MEAN Band ได้อย่างลงตัว โดยยังมีกลิ่นอายเฉพาะตัวของทั้งสองวงอย่างชัดเจน ผ่านองค์ประกอบของเพลงนี้ที่เต็มไปด้วยสีสัน “เป๊ก ZEAL” รับบท “พี่ใหญ่ในวงเหล้า” ผู้เปิดแก้วให้เริ่มรินความเศร้า ขณะที่ “โปเต้ MEAN Band” คือ "น้องในวงเหล้า" ที่นั่งอยู่ข้างกัน เพลงนี้จึงเป็นเหมือนการ “ชงเหล้า” ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งสองวงร่วมกันออกแบบ จะเติมความเข้ม เติมหวาน หรือซ่าแค่ไหน ก็เทียบได้กับส่วนผสมของเสียง และอารมณ์ที่ถูกบรรจงใส่ไว้ในเพลงนี้ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ “ดื่มเพื่อลืม” (Wasted) | MEAN Band X ZEAL ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/ X : MEAN Band / Instagram : @meanband, Facebook : LOVEiS /X / Instagram : @LOVEiS_ent /TikTok : @meanbandซิงเกิลพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สุด X ที่ทุกคนรอคอย "CONLAB FEST X" Festival ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับโชว์เต็มรูปแบบ และ COLLAB STAGE จาก MEAN Band X ZEAL พร้อมทัพศิลปินสุด X ที่จะมาร่วมเปิดห้องทดลองแห่งเสียงเพลง อาทิ "D GERRARD, Faye Fang Kaew, INK WARUNTORN, JAMES ALYN, NONT TANONT, PiXXiE, SEASON FIVE, THE PARKINSON"เปิดห้องทดลองให้ทุกคนมาร่วม X ไปพร้อมกัน วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ UNION HALL ชั้น 6 UNION MALL เริ่มจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ ALL TICKET >>www.allticket.com/event/ConlabFestX ราคาบัตรเข้าชม EARLY BIRD 699 บาท (Sold Out) PROMOTION 999 บาท, REGULAR 1,499 บาท ใครที่อยากรู้ว่าการทดลองทางดนตรีแบบ X มันจะพีคขนาดไหน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมระเบิดพลังกับโชว์สุดพิเศษ ที่คุณจะไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนอีก