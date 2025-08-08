“วาเนสซ่า” เสียงสั่นน้ำตาคลอห่วงเพื่อน! “จอย ทีสเกิ๊ต” ป่วยมะเร็งระยะ 4 คิดว่าหายดีแล้ว

“วาเนสซ่า บีเวอร์” เสียงสั่นน้ำตาคลอ ยอมรับช็อกและตกใจ “จอย ทีสเก็ต” เป็นมะเร็งระยะ 4 เคยรู้ว่าเป็นก้อนเนื้อ แต่รักษาหายแล้ว แต่อย่างน้อยตอบสนองต่อยาที่รักษา เพื่อนๆ เตรียมจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษา เพราะทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกับ “จอย ทีสเกิ๊ต” หรือ “จอย ธัญพร สนธิขันธ์” อีกคน สำหรับ “วาเนสซ่า บีเวอร์” ล่าสุดหลังรู้เรื่องที่จอยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 4 ทำวาเนสซ่ายอมรับว่าตกใจมาก เพราะก่อนหน้านี้จอยเป็นก้อนเนื้อและคิดว่ารักษาหายดีแล้ว โดยวาเนสซ่าได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานบวงสรวงภาพยนตร์ “สิงห์เหนือเสือใต้”
“ตกใจเหมือนกัน ไม่ได้คุยกันสักพักแล้ว แต่เมื่อวานได้คุย เขาบอกช่วงนี้ไปโรงพยาบาลทุกวัน จริงๆ เราไม่อยากถามเขาอาการเป็นยังไง คือเราไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเป็นยังไงอยู่ แต่จอยกำลังใจดีมาก รอบข้างให้กำลังใจเขาดี เรื่องการรักษาผลตอบรับก็ดี เขาไม่ค่อยได้บอกใคร จอยเคยเป็นแค่ก้อนเนื้อสักพักใหญ่แล้ว แล้วครั้งนี้เราได้ยินก็ตกใจ ยิ่งบอกว่าระยะ4 เราตกใจ(เสียงสั่นน้ำตาคลอ) เขามีกำลังใจดีค่ะ
ก็บอกเขาว่าเป็นกำลังใจให้นะ มีอะไรก็บอกกัน ช่วยเหลือกันได้ แต่ก็ไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะ สู้ๆ นะเพื่อนอะไรแบบนี้ ไม่ได้อยากจี้อะไรเยอะ เขาเดินทางทุกวันด้วย ดูแลลูกด้วยตอนนี้ก็มีเพื่อนๆ ที-สเกิ๊ต เขาก็จะจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยค่ารักษา จอยเขาก็ป่วยเลยรับละครไม่ได้ เขามีกัน 3 คน ปกติจอยเขาสอนแอ็กติ้งและมีรับซีรีส์รับละคร”
ดีใจตอบสนองกับยาที่รักษา
“กำลังใจดี ตอนแรกก็ตกใจนะว่าหายแล้วไม่ใช่เหรอ ก็ตกใจก็พยายามศึกษาดูว่ามันรักษาได้ พอมาฟังว่าผลการรักษาเขาตอบสนองกับยาได้ดี เราก็รู้สึกดีเข้าไปใหญ่ ก็รออีกสักพักหนึ่งค่อยคุยกับเขาอีก พวกเราส่งกำลังใจให้เขาเรื่อยๆ ตลอด ตอนแรกๆ ที่เรารู้เรื่องเราตกใจนะ กับการเป็นระดับที่ 4 นี้ มันคือหนักนะ ก็ช็อก แต่เราจะเป็นกำลังใจให้เขา สามีน่าจะเป็นกำลังใจได้ดีที่สุด และคุณแม่ของเขา กำลังใจเขาดีมาก”
ตระหนักเรื่องสุขภาพ ย้ำต้องตรวจทุกปี
“จริงๆ นะ พอเรารู้เรื่องนี้ เราก็พยายามไปหาข้อมูล แต่ปรากฏว่าวัคซีนมันมี แต่ว่าถ้าเกิน 45 แล้วมันไม่ได้ผล ตัววัคซีนที่ฉีดไปมันจะมีประสิทธิภาพน้อยลง เราจะ 50 อยู่แล้วเนอะ เรามีบอกกับสามีว่าเราจะไปฉีดดีไหม แต่พอเรารู้ว่าอายุยิ่งเยอะประสิทธิภาพจะยิ่งลดลง ดังนั้นจึงต้องตรวจอย่างเดียวเลย ทุกปี”