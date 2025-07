"ไมเคิล ดักลาส" วัย 80 ปี เปิดใจจะไม่รับงานแสดงอีกต่อไป เผยไม่อยากตายในกองถ่าย

ไมเคิล ดักลาส นักแสดงระดับตำนานวัย 80 ปี เจ้าของรางวัลออสการ์ ล่าสุดปรากฏตัวที่งานเทศกาลภาพยนตร์คาร์โลวี วารี เพื่อร่วมโปรโมตภาพยนตร์คลาสสิก “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” เวอร์ชันฟื้นฟูใหม่ที่เขารับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้าง ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ เขาได้เผยความตั้งใจส่วนตัวว่า เคยคิดจะหยุดรับงานมาตั้งแต่ปี 2022 และตอนนี้ก็มั่นใจแล้วว่า “ผมทำงานหนักมาเกือบ 60 ปี ผมไม่อยากเป็นคนที่ตายกะทันหันในกองถ่าย ผมไม่คิดจะกลับไปแสดงละครหรือหนังอีก”ไมเคิลยังเล่าถึงช่วงชีวิตสำคัญ เมื่อปี 2010 เขาต้องเผชิญมะเร็งกล่องเสียงระยะที่ 4 ที่เกือบพรากเสียงพูดและอาจต้องตัดกรามล่างบางส่วนไป “มะเร็งระยะ 4 ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลย ผมทำได้แค่รักษาด้วยรังสี โชคดีที่มันได้ผล ไม่งั้นผมคงไม่สามารถพูดหรือแสดงได้อีก” ปัจจุบันหลังผ่านโรคร้ายมาได้ เขายอมรับว่าอยากใช้ชีวิตให้สนุกขึ้นมากกว่าการอยู่ในกองถ่ายอย่างไรก็ตาม ไมเคิลยืนยันว่านี่ไม่ใช่การประกาศเกษียณอย่างเป็นทางการ เพราะหากมีโปรเจ็กต์พิเศษจริง ๆ เขาก็ยังเปิดใจบ้าง “แต่ที่เหลือ ผมจะไม่ทำแล้ว” เขากล่าวอย่างชัดเจนนอกจากนั้น เขายังเผยความสุขในชีวิตครอบครัวกับแคเธอรีน ซีตา-โจนส์ ภรรยาคนสวยที่อายุน้อยกว่าเขา 25 ปี “ตอนนี้เธอยังยุ่งมากกับงานฮอลลีวูด ผมรู้วิธีรักษาชีวิตแต่งงานให้มีความสุข นั่นคือการเต็มใจเป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างเธอ”แม้เจ้าตัวจะวางมือจากการแสดงหลักแล้ว แต่แฟน ๆ ยังมีโอกาสชมผลงานล่าสุดของไมเคิล ดักลาส ในซีรีส์ “Franklin” ที่ออกฉายเมื่อปีที่ผ่านมา และภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Looking Through Water” ที่เขาร่วมแสดงกับลูกชาย คาเมรอน ดักลาส