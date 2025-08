เผือก-โบ-อาร์ต นำทีมรุ่นพี่ “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่” บุกอีก 5 มหาลัยถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่

ก่อนเรียนจบ มีเรื่องคาใจ แต่ไม่รู้จะถามใครดี? สารพัดปัญหาที่เหล่านักศึกษาจบใหม่จะต้องเผชิญ ถึงเวลาอีกครั้งที่ 3 พิธีกรของรายการ “ใต้โต๊ะทำงาน” ทางคลื่นอีเอฟเอ็ม 94 อย่าง เผือก พงศธร จงวิลาส, อาร์ต มารุต ชื่นชมบูรณ์ และ โบ ธนากร ชินกูล จะออกภาคสนาม ชวนเพื่อนๆพี่ๆผู้บริหารและตัวแทนคนวัยทำงานรุ่นใหม่ ไปเจอน้องๆนักศึกษาและถาม-ตอบเรื่องชีวิตหลังเรียนจบกันต่อหน้ากันอีกครั้ง กับกิจกรรม “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่ ครั้งที่ 3” ‘ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่ ทอล์คโชว์ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาจบใหม่ ให้โตไปทำงานอย่างเท่ เล่าสู่กันฟังแบบเปิดใจไขความลับกับ 5 รุ่นพี่ ที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับรุ่นน้องนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน อย่าง น้าเน็ก , ป๋อมแป๋ม-ก็อตจิ-กอล์ฟ เทยเที่ยวไทย , ว่าน ธนกฤต-พี่ป๊อบ ปองกูล / บาส Go Went Go และพี่อูน ชนิสรา ที่จะมาชี้เป้าแนะวิธีสู่ความสำเร็จให้น้องๆ ถามตอบ 5 ครั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตลอดเดือน สิงหาคม ถึง กันยายนนี้“เผือก-โบ-อาร์ต” กล่าววว่า “กลับมาอีกครั้งในซีซั่นใหม่ของ กิจกรรมใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่ ครั้งนี้เราเชิญรุ่นพี่หน้าใหม่ๆ ที่คิดว่าน้องๆ นักศึกษาแต่ละสถาบันจะได้อะไรจากการฟังมุมมองได้ถามได้ตอบแชร์ประสบการณ์กันแบบจุใจแน่นอน ประเดิมเริ่มที่แรกวันที่ 4 ส.ค. 68 พบกับ น้าเน็ก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 26 ส.ค.68 พบกับพี่ว่านและพี่ป๊อป ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , วันที่ 1 ก.ย. 68 พบกับป๋อมแป๋ม ก๊อตจิ กอล์ฟ จากเทยเที่ยวไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , วันที่ 8 ก.ย. 68 พบกับบาส ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 17 ก.ย. 68 พบกับอูน ชนิสรา ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต) งานนี้เหมือนเดิมครับทุกคณะทุกชั้นปีที่อยากเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขาสู่โลกวัยทำงาน สามารถเข้าชมฟรี! แถมมีโพลดีๆที่สำรวจความคิดเห็นนักศึกษายุคนี้คิดยังไงกับ "ชีวิตหลังเรียนจบ" พร้อมของที่ระลึกจากรายการใต้โต๊ะทำงานและผู้สนับสนุนใจดีมาแจกเพียบติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage “จักรวาลใต้โต๊ะ” แล้วอย่าลืมมาเจอกันที่งานนี้ ใต้โต๊ะทำงาน ใต้โต๊ะทำงานปัจฉิมนิเท่ #Atime