เผือก-โบ-อาร์ต นำทีมโค้ชรุ่นพี่ บุก 5 มหาลัย จัดทอล์ก “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่” ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่

ตั้งโต๊ะเทิร์นโปรรับปรึกษาปัญหาอัดอั้นตันใจให้บรรดามนุษย์ออฟฟิศมาหลายปี ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องคนในออฟฟิศ แม้กระทั่ง เรื่องส่วนตัว ถึงเวลาที่ 3 พิธีกรของรายการ “ใต้โต๊ะทำงาน” ทางคลื่นอีเอฟเอ็ม 94 อย่าง เผือก พงศธร จงวิลาส, อาร์ต มารุต ชื่นชมบูรณ์ และ โบ ธนากร ชินกูล จะออกภาคสนามรับบทรุ่นพี่ตัวพ่อ ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับรุ่นน้องนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน ด้วยการชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรชั้นนำ ไปบุก 5 มหาวิทยาลัย ตั้งโต๊ะรับฟังให้คำปรึกษาส่งท้ายปลายปีการศึกษากับกิจกรรม “Jobsdb by SEEK presents “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่” ‘ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่ ทอล์คโชว์ที่จะเปลี่ยนนักศึกษาจบใหม่ ให้โตไปทำงานอย่างเท่ เล่าสู่กันฟังแบบเปิดใจไขความลับกับ 5 โค้ชรุ่นพี่ที่จะมาชี้เป้าแนะวิธีสู่ความสำเร็จ อาทิ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นักเล่าเรื่องชื่อดัง หรือเฮียวิทย์จากรายการ 8 Minute History, เหว่ง-ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ , เติ๊ด-ภูถิรพัฒน์ อ่องศรี จากช่องเทพลีลา , โค้ดดี้-อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล เจ้าของรายการในเครือ GoodDayOfficial , โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง บริษัท โคตรคูล จำกัด และ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ซีอีโอและบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ที่จะหมุนเวียนมาให้น้องๆ ถามตอบกันต่อหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมนี้เผือก โบ อาร์ต” กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลาที่เราทำรายการใต้โต๊ะทำงานมากว่า 7 ปี มักจะมีน้องๆนักศึกษาที่เป็นแฟนรายการมาขอคำปรึกษา ทั้งกังวลชีวิตหลังเรียนจบ ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยสัมภาษณ์งาน ไม่มีเป้าหมาย เบื่อชีวิตกรุงเทพ ไม่อยากทำงานกับคนรุ่นเก่า อยากรวยเร็ว เป็น Introvert ไม่ชอบงานเจอคน อยากตามความฝันแต่กลัวไม่มีเงินเก็บ เกลียดสังคมออฟฟิศ อยากเรียนจบไปแล้วเป็นนายตัวเอง อยาก Work From Home สารพัดปัญหาที่เหล่านักศึกษาจบใหม่จะต้องเผชิญ เลยตกลงกันว่าถึงเวลาแล้วที่รุ่นพี่อย่างพวกเราควรจะต้องพารุ่นพี่ผู้บริหารรุ่นใหม่ไปให้คำปรึกษาเล่าสู่กันฟังถึงมหาลัย จึงจัดเป็นกิจกรรม “Jobsdb by SEEK presents “ใต้โต๊ะทำงาน ปัจฉิมนิเท่” ‘ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่ โดยเฟสแรกนี้เราจะไปบุก 5 มหาลัยด้วยกัน เริ่มออกสตาร์ทที่แรก วันที่ 22 ต.ค. 67 พบกับรุ่นพี่โอ๊ต ปราโมทย์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , วันที่ 4 พ.ย. 67 พบกับ รุนพี่โค้ดดี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, พ.20 พ.ย. 67 พบกับพี่เหว่งและพี่เติ้ด เทพลีลา ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน , วันที่ 2 ธ.ค. 67 พบกับเฮียวิทย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ วันที่ 11 ธ.ค. 67 พบกับพี่เคน นครินทร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานนี้ฝากถึงน้องๆ นักศึกษาแต่ละสถาบันด้วยว่า ทุกคณะทุกชั้นปีใครที่อยากเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขาสู่โลกวัยทำงาน สามารถเข้าชมฟรี แถมมาร่วมงานนี้มีของที่ระลึกจากรายการใต้โต๊ะทำงานและผู้สนับสนุนใจดีมาแจกเพียบ น้องๆที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊ก จักรวาลใต้โต๊ะ แล้วอย่าลืมมาเจอกันที่งานนี้นะครับ”