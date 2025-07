“สกาย-นานิ” เดบิวต์รับตำแหน่ง Friends of Garnier คนใหม่

ครั้งนี้ Garnier กลับมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อผิวไบรท์สูตรใหม่ Garnier Tri-Acid Renew Skin Renewal Concentrate (ไตร-แอซิด รีนิว สกิน รีนิววัล คอนเซนเทรต) หรือ เซรั่มไตรแอซิด ที่มีประสิทธิภาพเสมือน #หยดผลัดผิว ทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีขึ้น ช่วยผลัดเซลล์ผิว และฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวได้ใน 4 ชั่วโมง[1] เป็นไอเทมเพื่อผิวที่ดีจากธรรมชาติ ที่ผสานพลังจาก Green Acids สารสกัดจากธรรมชาติ อัดแน่นด้วย PHA, AHA, BHA และ Niacinamide ช่วยให้ผิวเรียบเนียน สีผิวสม่ำเสมอ พร้อมเผยผิวใหม่ที่ดูสดใสขึ้นได้[2] อย่างอ่อนโยนและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองพร้อมเปิดตัว สกาย วงศ์รวี และ นานิ หิรัญกฤษฎิ์ คู่เพื่อนซี้จากซีรีส์ High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู ในฐานะ Friends of Garnier อย่างเป็นทางการ ชวนแฟน ๆ มาร่วมกิจกรรม Exclusive Lucky Fans Event กู้ผิวสุดฟิน ให้สองเพื่อนซี้ได้ร่วมสนุกกับแฟนคลับผู้โชคดี โดยมีตัวป่วนสุดน่ารักอย่าง Smyle และ Neona มาสคอร์ตลูกรักของสกาย-นานิ มาร่วมเติมความไบรท์ นั่งดู ฉะกาย และ นานินานี๋ โชว์เดบิวต์ผิวเกิดใหม่ด้วยส่วนผสมสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนของเซรั่ม Garnier Tri-Acid Renew ตลอดงานด้าน สกาย วงศ์รวี พูดถึงการได้รับตำแหน่ง Friends of Garnier ว่า “เราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้รับทำหน้าที่ Friends of Garnier เพราะ Garnier เป็นแบรนด์ที่เราสองคนคุ้นเคยและใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลผิวอย่างจริงจัง และเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประยุกต์ใช้กับทุกผลิตภัณฑ์อย่างเซรั่ม Tri-Acid Renew ผมได้มีโอกาสลองใช้มาแล้วรู้สึกว่าผิวสุขภาพดีขึ้นมาก ๆ ช่วยเสริมความมั่นใจเวลาไปทำงาน หรือ ออกกองได้ดีเลยครับ”นานิ หิรัญกฤษฎิ์ เสริมว่า “ผมก็ได้ลองใช้เซรั่ม Tri-Acid Renew กับสกายครับ รู้สึกชอบมาก ๆ เพราะเรามีสารสกัดจากธรรมชาติที่เต็มประสิทธิภาพแต่อ่อนโยน ใช้แล้วรู้สึกผิวใสและเรียบเนียนขึ้นมาก จนอยากชวนแฟน ๆ ทุกคนให้ไปลองใช้กันเลยครับ”#GARNIERTRIACIDXSKYNANI #หยดผลัดผิว #TriAcidSerum #GarnierThailand