“จุก” แม่นาคพระโขนง..เปิดตัวภาพยนตร์ผลงานการแสดงของลูกศิษย์ตัวเอง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.68 ได้ฤกษ์เปิดตัวค่ายภาพยนตร์น้องใหม่ที่โรงภาพยนตร์ century the movie plaza อนุสาวรีย์ กทม. กับผู้กำกับใหม่ไฟแรง แต่หน้าเดิม หรือที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงหรือที่ลูกศิษย์ลูกหา เรียก "ครูจุก" ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นผู้กำภาพยนตร์กับเต็มตัว และเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The fosterรับ-ฝาก-ผีภาพยนตร์เรื่อง The foster รับ-ฝาก-ผี จัดเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว เรื่องแรกที่จุกกำกับ มีดารามาร่วมแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ ข้าวตู พลพจน์ พูลนิล พระเอกหนังเจ้า ทางช่องเจ็ดสี และนางเอกน้องใหม่ลูกศิษย์ของครูจุก น้องใบว่าน ณัฏฐณิชา ประสงค์มณีนิล และพี่ตุ๋ย ดอกกระโดน นำทีมตลก จิ๋ว ดอกกระโดน/ บิลลี่ ดอกกระโดน/ สงกรานต์ ดอกกระโดน/ ศิรินทร ศรีแก้ว /สมบัติ วงศ์ทิพย์ / ดาราเด็กน้องกันต์กันต์ ธรรศกร วสุวานิช / น้องอัสติน อติวัณณ์ คงสงค์ ชัว/ น้องเอวา ฐิติรัตน์ สุขขำ / น้อง อินดี้ ชนนิษฐ์ ม่วงศรเขียว/ น้องมันนี่ รวินันท์ ชัยสมิต และนักแสดงลูกศิษย์อีกหลายชีวิตวัตถุประสงค์ในการเปิดตัวภาพยนตร์ครั้งนี้ เพื่อที่จะให้นักเรียนของครูจุก ได้มีทักษะในการแสดงและได้ต่อยอดในผลงานที่ก้าวไปสู่วงการบันเทิง และเอาภาพยนตร์นำไปสายภาพยนตร์ทางภาคอีสานและสายภาพยนตร์กลาง