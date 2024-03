เก้า - พีพี -แอน สิเรียม นำทีม บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ “ตาม - Follow”  เทคิวทองพร้อมลุยเปิดกล้อง เพื่อลงจอสั่นประสาท26 กันยายนนี้

บริษัท Passion In Motion Entertainment จำกัด โดย คุณธัญลักษณ์ ตระการศิลป์วัฒน์ และคุณชาติชาย ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และ ราเมศ เรืองประทุม ผู้กำกับ นำทัพนักแสดง อาทิ คู่จิ้น เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ , พีพี - ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ นักแสดงฝีมือเก๋า แอน - สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ , เก่ง - ชาติชาย งามสรรพ์ , คู่แฝด ยูทูปเบอร์นักชิม โป้ง ชูพัฒน์ - ปั้น ชัชพงศ์ หาญหฤหรรษ์ , อเล็กซานดร้า มาเต้ , แจ็ค ไอเฟล , ปีเตอร์ โฟดิฟาย และ อริสา ตระการศิลป์วัฒน์ พร้อมด้วย คุณอัยย์ชิตา ปรีชาว่องไวกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไร้ท์ บิยอนด์ จำกัด คุณพิชนิตา ภัทรศิลสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้าง และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณปริศนา กล่ำพินิจ,คุณพีรวรรณ ภัทรศิลสุนทร และทีมงานภาพยนตร์ มาร่วมทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์สยองขวัญสั่นประสาทเรื่องใหม่ “ตาม-FOLLOW” วันก่อน ณ ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถ.ราชดำเนินโดยบรรยากาศของงานอบอวลไปด้วยความสุขที่ทุกคนได้มาร่วมทำพิธีอันเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานและนักแสดงก่อนเดินกล้อง นอกจากนี้ยังมีเหล่าบรรดา FC ของดารานักแสดงยกขบวนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม แถมยังจัดฟู้ดซัพพอร์ตเหมารถ Food Truck มาเสิร์ฟความอร่อยกับเมนู ชา กาแฟ เครป ขนมปัง ไอติม ให้อิ่มกันอย่างทั่วถึงในงาน ภาพยนตร์ “ตาม-FOLLOW” เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องประสบกับอุบัติเหตุจนเสียชีวิต และได้พบกับเจ้ากรรมนายเวรของแฟนสาวที่ตามจองเวรจองกรรมเธออยู่ เขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากการตามล่าหมายชีวิตจากเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้ของเธอโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ บริษัท Passion In Motion Entertainment จำกัด อำนวยการสร้างโดย คุณธัญลักษณ์ ตระการศิลป์วัฒน์ และคุณชาติชาย ศรีบุญเรือง นักธุรกิจไทยที่ไปดำเนินกิจการจนเติบโตที่ต่างประเทศ และขอร่วมเข้ามาสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างเต็มตัว ได้กล่าวว่า “ การก้าวเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์ เรื่องแรกก็ไม่ได้ตั้งธงว่าเราจะสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญ แต่พออ่านเรื่องนี้จากคุณอ๊อด ราเมศ ผู้กำกับ ที่ส่งมาให้ ก็ชอบเลย เพราะโดยส่วนตัวแล้ว มีความเชื่อเรื่อง ความดี ความชั่วการทำบุญ หรือทำบาป โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร อยากให้คนที่ได้เข้ามาดูเรื่องนี้ ได้รับมากกว่าความสนุก หรือความหลอน แต่ในเรื่องนี้ที่โดดเด่นมากและเราอยากพูดถึงคือเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวร อยากให้ทุกคนตระหนัก และเชื่อว่า การทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว แล้วจะรู้สึกละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป เพราะสิ่งนั้นมันอาจส่งผลต่อคุณไม่ในวันนี้ ก็ในวันข้างหน้า ที่คุณมิอาจคาดเดาได้ค่ะ” คุณธัญลักษณ์ ตระการศิลป์วัฒน์ กล่าวภาพยนตร์ “ตาม-FOLLOW” ผลงานจากการกำกับของ ราเมศ เรืองประทุม จะฝากฝีมือไว้ให้ได้ชมกัน ต่อจาก หร่อยจังจ้าว - The Perfect Couple , ละครทีวี แม่นาคพระโขนง และ ซีรีส์ ปลื้มคนโปรด โดยมีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ 26 กันยายน 67