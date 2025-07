POP MART เปิดสาขาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดตัวคอลเลคชัน “MEGA SPACE MOLLY 400% Mango Sticky Rice” ครั้งแรกของโลก!

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ ฉลองการเปิดสาขาใหม่ POP MART Sawasdee Siam Center พร้อมเสิร์ฟเซอร์ไพรซ์สุดพิเศษ แฟชั่นโชว์จากศิลปินตัวท็อปของวงการทีป๊อปอย่างคิม PROXIE, แทด ATLAS, โจริญ-อ๊ะอาย 4EVEPOP MART เปิดสโตร์เต็มรูปแบบ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์กลางแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ล้ำสมัย เดินทางสะดวกง่ายดาย บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการของนักสะสม พร้อมจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักสะสมอย่าง BIG FIGURE MOLLY จากคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Hand in Hand Series ผ่านดีไซน์อันมีเอกลักษณ์โดยไฮไลต์พิเศษของงานนี้คือการเปิดตัวคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Thailand Limited Edition ครั้งแรกในโลกอย่าง “MEGA SPACE MOLLY 400% Mango Sticky Rice” เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านความน่ารัก ซุกซน ในแบบฉบับของ POP MART แรงบันดาลใจจากเมนูขนมหวานประจำชาติที่มากกว่าความอร่อย เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยที่คนทั่วโลกรู้จักและหลงรัก ซึ่งถูกตีความใหม่อย่างสร้างสรรค์ผ่านดีไซน์ของ MEGA SPACE MOLLY โดยศิลปิน Kenny Wong กลายเป็นคอลเลกชันสุดพรีเมียมระดับโลกในขนาด 400% ที่ผสานแฟชั่น อาร์ต และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ภายในตัวอาร์ตทอยส์บรรจุมะม่วงเขียวและมะม่วงเหลืองสุก ผสานสีสันของเมนูข้าวเหนียวมะม่วงอันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นอีกหนึ่ง Thailand Limited Edition ที่ควรค่าแก่การครอบครองในทุก โดยครั้งนี้ยังได้ Oh! Juice ร้านเครื่องดื่มรีเฟรชเม้นท์ชื่อดัง มารังสรรค์เมนูพิเศษ Mango sticky rice smoothie แรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์ MEGA SPACE MOLLY 400% Mango Sticky Rice ที่รวมกลิ่นอายความน่ารักสดใสเข้ากับรสชาติความเป็นไทยอย่างลงตัว ให้ทุกคนร่วมสัมผัสถึงความสดชื่นและรสชาติ Mango Sticky Rice ที่ไม่เหมือนใครเพราะอาร์ตทอยส์ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่คือชิ้นงานศิลปะที่สะท้อนตัวตน โดยผู้สะสมสามารถเลือกคาแรกเตอร์ที่ตรงกับบุคลิกหรือความชอบ เพื่อสร้างการแสดงออกในแบบที่เป็นคุณอย่างแท้จริง ในครั้งนี้ POP MART นำเสนอปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์ที่รวมตัวศิลปินทีป๊อปแถวหน้าของวงการไว้บนเวทีรันเวย์ โดยมี คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ จาก PROXIE และ แทด-ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์ จาก ATLAS สองหนุ่มตัวแทนฝั่งทีป๊อปบอยแบนด์ อีกทั้งโจริญ คัมภีรพันธุ์ และ อ๊ะอาย-กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ จาก 4EVE สองสาวตัวแทนฝั่งทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ป มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของป๊อปมาร์ทคาแรกเตอร์ ผ่านแฟชั่นโชว์ที่ผสมผสานโลกของอาร์ตทอยส์ เข้ากับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสโตร์ POP MART ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์อย่างเต็มรูปแบบพบกับ POP MART Siam Center ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และพิเศษไปกว่านั้น สิงหาคมนี้ เตรียมพบกับ POP MART Landmark Store ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งแรก (outside China) ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth