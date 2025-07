“เบคกี้ รีเบคก้า” ลิ้มลองโรลเค้กรสละมุน แบรนด์ “moone” ใจกลางกรุง

มูเน่ โรลส์ (moone rolls) แบรนด์โรลเค้กแฮนด์คราฟต์น้องใหม่ เปิดตัวสาขาแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดงาน moone rolls Grand Opening เสิร์ฟความอร่อย หอมหวาน อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของโรลเค้กที่ทำสดใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความสุขเล็กๆ ที่สัมผัสได้ทุกคำ” ภายในงานมี เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ร่วมงานและลิ้มรสโรลเค้กคุณภาพดี ณ ร้าน moone rolls สาขา CentralwOrld ชั้น 6 (โซนลิฟต์แก้ว)

ฝาน กู่ Co-founder, Ocha Wealth Co. Ltd และสุรลักษณ์ รอดภัย Company Director, Moone Bake Co. Ltd กล่าวว่า “moone rolls ถือกำเนิดในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในตลาดสวิสโรลที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสวิสโรล” ชื่อ “moone” ได้แรงบันดาลใจจาก “พระจันทร์” ซึ่งสื่อถึงความอ่อนโยน ความงดงาม และความรู้สึกน่าจดจำ โดยมุ่งเน้นการดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ ผสานกลิ่นอายท้องถิ่นเข้ากับความเป็นสากล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของโรลเค้กที่ไม่เหมือนใคร โดยเลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ทุกคำที่ลิ้มลองมาพร้อมคุณภาพ ความอร่อยซึ่งอบใหม่ในทุกๆ วัน

ในโอกาสพิเศษนี้ได้เปิดตัวเมนูโรลเค้ก 4 รสชาติ “Earl Grey Milk Pudding Roll” โรลเค้กชาเอิร์ลเกรย์สอดไส้พุดดิ้งนมสด, “Pandan Mango Sticky Rice Roll” โรลเค้กใบเตยผสานกับข้าวเหนียวมะม่วงแบบไทยๆ, “Silky Vanilla Roll” โรลเค้กวานิลลารสละมุน และ “Cocoa Raspberry Roll” โรลเค้กโกโก้เข้มข้นผสานด้วยราสเบอร์รี