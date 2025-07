“บอส ชัยกมล” ฉลองความฝันอายุครบ 26 ปี พาแฟนๆล่องลอยไปกับความสนุกพร้อมๆกัน ในงาน “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT”

ระเบิดความมันส์พร้อมเผยตัวตนและความฝันอีกด้านจบไปแล้วในคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบรอบ 26 ปี สำหรับหนุ่มนักแสดงมากความสามารถ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” ในงานที่ชื่อว่า “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT Presented by Go Shot” จัดขึ้น ณ SPHERE HALL, ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยในงานนี้หนุ่มบอสขนเพลงมาโชว์กันแบบเต็มสตรีม พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษแน่นจนล้นเวทีงานเริ่มขึ้นด้วย VTR เปิดตัวจากนั้นเปิดโชว์ด้วยความหล่อกระชากใจในเพลงมันส์อย่าง “IT'S My Life” และ “Believer” ก่อนที่จะพูดคุยทักทายแฟนๆ และต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเสิร์ตฉลองครบรอบวันเกิด “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT Presented by Go Shot ” อย่างเป็นทางการ ต่อด้วยเพลง “ยังมีฉัน” (Saboy) เพลงที่แต่งร่วมกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยม ซึ่งเพลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้หนุ่มบอสค้นพบความฝันและความสนใจในด้านดนตรีของตัวเองอย่างจริงจัง เข้าสู่ช่วงที่สองของโชว์กับเพลง “Stay” และ “ก็เพิ่งรู้ว่าชอบเธอแค่ไหน” (In My Eyes) จากนั้นบอสพูดถึงเพลงที่เพิ่งร้องจบไปแล้วส่งต่อเข้าสู่เพลงที่แต่งร่วมกันกับเพื่อนในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยชื่อเพลงว่า “ใจบาง” ที่มีการนำมาทำเวอร์ใหม่เพื่อใช้ในคอนเสิร์ตนี้ ซึ่งได้มีแขกรับเชิญพิเศษวงบอยแบนด์ “BGYO” 5 หนุ่มสุดฮอตจากประเทศฟิลิปปินส์ขึ้นมาร่วมร้องด้วย จากนั้นทั้ง 5 หนุ่มโชว์ซิงเกิลล่าสุดของตัวเองในเพลง “All These ladies” และ “Heartstrings” ต่อเนื่องสู่ช่วงที่สามของคอนเสิร์ตหนุ่มบอสออกมาโชว์ร้องเต้นในเพลงสุดเซ็กซี่อย่าง “UN Holy” ตามมาด้วยเพลงฮิตสนั่นโซเชียลอย่าง “Bad girls like you” โดยงานนี้มีเจ้าของเพลงอย่าง “Tobii (โทบี้) หรือ “โทบิอัส ภูวนัย มัทมึลเลอร์” นักร้อง R&B ลูกครึ่งไทย-สวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นมาเจมบนเวทีด้วย ก่อนที่หนุ่มโทบี้จะโชว์เดี่ยวในเพลง “Hotel lobby” และเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องด้วยแขกรับเชิญนักร้องสาวสวย “เบนซ์ ข้าวขวัญ” (Benz Khaokhwan) ที่ขึ้นมาโชว์เพลงกับท่าเต้นสุดเซ็กซี่อย่าง “Hot Deal” และ “คิดดีไม่ได้เลย” จากนั้นไปสนุกกันแบบต่อเนื่องด้วยเมดเลย์ 3 เพลงภาษาจีนของหนุ่มบอสเองได้แก่ “Midnight ,Perfume และ Guntan” เข้าสู่ช่วงที่สี่ช่วงสุดท้ายของงาน หนุ่มบอสออกมาโชว์ความหล่อในเพลงซึ้งจังหวะ Medium อย่าง “ยองวอนฮี” (ฉันจะรักเธอตลอดไป) และแล้วเสียงกรี๊ดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งเมื่อหนุ่ม “โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย” พาร์ทเนอร์สุดซี้ขึ้นมาร่วมโชว์ในเพลง “SHOOT (Choose)” จบจากเพลงโนอึลกลับขึ้นมาอีกครั้งด้วย Surprise Birthday Cake ที่ทำเอาหนุ่มบอสยิ้มแก้มแทบแตก หลังจากนั้นเป็น VTR จากแฟนคลับ พร้อม Fan Project ที่ทำเอาหนุ่มบอสซึ้งน้ำตาซึมจนเก็บอาการไม่อยู่กับความน่ารักของแฟนๆ ในครั้งนี้ จบจากความซึ้งหนุ่มบอสพูดถึงความในใจ กล่าวขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสปอร์เซอร์ใจดีทุกเจ้าที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้, ขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนที่รังสรรค์ความฝันครั้งนี้ให้เป็นจริง รวมไปถึงขอบคุณแฟนๆ ที่คอยซัพพอร์ตด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ จากนั้นพูดคุยถึงคอนเซป DREAM WARRIOR ก่อนปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง “ปราถนาสิ่งใด” และ “High hope” ตามด้วยกิจกรรม Hi - Touch ถือเป็นการปิดจบงานไปด้วยความสุขและความประทับใจ#BOSSCKMDreamWarriorConcert#Bossckm #Bosschaikamon