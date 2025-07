ครอบครัวยากจน ลูกชายกลัวพ่อวัย 70 ไม่มางานรับปริญญา หลอกให้เข้าเมืองมาเซ็นเอกสาร ก่อนจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่!

วันสำคัญทั้งทีก็อยากให้พ่อได้มาเห็นกับตา! "หยางกั๋วจ้ง" ชายวัย 25 ปี ผู้เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวหมินจู๋ ในกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ขอโกหกคุณพ่อวัย 70 ปี สักครั้ง เพื่อที่พ่อซึ่งเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะได้มาสัมผัสบรรยากาศของงานรับปริญญาด้วยกัน









เรียกว่าตั้งแต่เป็นนักศึกษาใหม่ นายหยางก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ว่าภายใน 4 ปีนี้ เขาจะต้องพาพ่อแม่ที่อยู่ห่างจากกุ้ยหยางไปประมาณ 300 กม. มาเที่ยวที่กุ้ยหยางให้จงได้ทว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน และอื่นๆ ก็ทำให้เขาไม่สามารถทำตามความตั้งใจที่ตั้งไว้ กระทั่งใกล้รับปริญญา เขาก็ตัดสินใจที่จะใช้โอกาสนี้ทำมันให้เป็นจริงนายหยางกล่าวด้านคุณพ่อเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจและกังวลขึ้นมาทันที เพราะถ้าไม่ไปลูกชายก็จะเรียนไม่จบ จึงตอบตกลงอย่างง่ายดาย และฝากให้ภรรยาจัดการงานต่างๆ แทนพอถึงวันที่ 17 มิ.ย.นายหยางก็เช่ารถและขับไปรับพ่อถึงบ้าน เขายังเตรียมชุดครุยและหมวกไว้ให้พ่อ เพื่อที่พ่อของเขาจะได้เข้าร่วมพิธีด้วยกันในวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับอนุญาตจากอาจารย์ นายหยางที่ตอนแรกอยู่กับเพื่อนๆ ก็ย้ายมานั่งเก้าอี้ข้างพ่อ จากนั้น ก็มอบใบปริญญาให้กับพ่อ พร้อมพูดว่าตอนแรกพ่อของเขาก็ดูจะงงๆ ก่อนที่จะยิ้มออกมาทั้งน้ำตา และพวกเขาก็ไปถ่ายรูปด้วยกันภายหลังนายหยางได้โพสต์คลิปที่เขาพาพ่อไปเที่ยวรอบๆ เมืองกุ้ยหยางนายหยางกล่าว พร้อมบอกอีกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อของเขาได้นอนโรงแรม ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวนกว่า 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง โดยนายหยางอาศัยช่วงเวลาว่างหลังจากการเรียนหนังสือ ไปรับจ๊อบทำงานเป็นไรเดอร์"เด็กหนุ่มคนนี้เก่งมาก ทั้งกตัญญูทั้งขยัน พ่อของเขาต้องภูมิใจมากแน่ๆ" "ความภูมิใจของพ่อ" "พ่อก็ต้องดีกับเขามาก เขาถึงรักพ่อมาก" "เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้อย่างนี้บ้าง" "ถ้ามีลูกตอนอายุเลข 4 กว่าลูกจะเรียนจบเราก็จะอายุ 70 แบบนี้สินะ" และ "พ่อที่ดีและลูกก็กตัญญู"คลิกชมคลิปในข่าวที่มา : China graduate honours dad at ceremony by dressing him in academic gown, touches hearts (SCMP)