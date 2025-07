นุสบา ปุณณกันต์ ส่งลูกชายหมอไปทำวิจัยที่อเมริกา

เรียกว่าน้ำตาเปื้อนยิ้มเลยทีเดียว เมื่อ “นุสบา ปุณณกันต์” ต้องส่งลูกชายหมอสุดหล่อ “นพ.ปุณณ ปุณณกันต์” ไปทำงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกา โดยโพสต์ข้อความถึงความในใจว่า...

... ของขวัญที่มีค่าที่สุดในปีนี้ คือของขวัญจากลูกชายสองคน ของขวัญชิ้นแรก… นพ.ปุณณ ปุณณกันต์ ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานวิจัยด้านศัลยกรรมพลาสติคที่สหรัฐอเมริกาหลังสำเร็จการศึกษาในปีนี้

…ทั้งดีใจแต่แอบใจหายคิดถึง รอบนี้พอไหวเพราะเดี๋ยวอีก 3 เดือนต้องกลับมางานรับปริญญาที่รามาฯ และ มหิดลศาลายา ทำให้สุดความสามารถและทำให้ดีที่สุดนะลูกรัก I will always be the wind beneath your wings

Cr.Nusbapunnakanta