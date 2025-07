ซีรีส์ “Roller Coaster : รักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย” สาดเคมีเขย่าใจ เทรลเลอร์มาแรง ทะลุเทรนด์!

แรงเกินคาด! หลังจากปล่อยเทรลเลอร์ ซีรีส์ “Roller Coaster : รักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย” ออกมาไม่นาน ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ทำเอา #RollerCoastertheSeriesTrailer พุ่งขึ้นเทรนด์อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยรีแอค สุดเซอร์ไพรส์ จากแฟน ๆ ซีรีส์สายยูริ และผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องราวรักซับซ้อนในแบบ GL (Girls’ Love) งานนี้ผู้จัดน้องใหม่ “Motion Minds Entertainment” และ “Cat in the House” พร้อมเขย่าหัวใจคนดู ด้วยพล็อตรักสามเส้าสุดเข้มข้น พร้อมเสิร์ฟเคมีสุดฟิน โดยผู้กำกับฝีมือดี “บุญ เขียวรื่นรมย์” รับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวตลอดการเดินทางทั้ง 8 EPในเทรลเลอร์ได้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ซับซ้อนของ 3 ตัวละครหลัก ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความใกล้ชิด และความรู้สึกที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น ทำเอาแฟน ๆ หวีดกันหนักมาก โดยเฉพาะซีนสายตา และการปะทะอารมณ์ ที่เหวี่ยงไปแบบสุดทางพบกับเรื่องราวของ เพียว (ออม พันดาว ปัญญาบารมี) ที่เลิกกับ พี่แอร์ (เนโกะ เนรัญชรา เลิศประเสริฐ) เพราะอีกฝ่ายเลือกแต่งงาน เพื่อธุรกิจตามที่พ่อแม่ต้องการ ทั้งสองจึงเลิกกัน พี่แอร์ ไม่ได้บอกให้รอ แต่เวลาผ่านไป เพียว ก็ยังมองใครใหม่ไม่ได้ แถม พี่แอร์ ยังติดต่อมาไม่เคยขาด จนกระทั่งวันหนึ่ง เพียว ก็ได้พบกับ พี่แอร์ ที่ร้านเหล้าโดยบังเอิญ และได้พบกับ ลอฟต์ (เชลลี่ เพชรใส จันทร์เรือง) น้องสาวของสามีพี่แอร์ ใครจะไปรู้ว่า ลอฟต์ ตกหลุมรัก พี่เพียว ตั้งแต่แรกเจอ ความสัมพันธ์ทั้งหมด เกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก เรื่องราวรักสามเส้าครั้งนี้จะจบลงอย่างไร เพียว จะเลือกรักเก่าที่ฝังใจ หรือรักใหม่ที่แสนดี มารอติตตามไปพร้อม ๆ กันOFFICIAL TRAILER | Roller Coaster The Series: รักขบวนนี้หัวใจเกือบวายYouTube : Motion Minds Entertainmenthttps://youtu.be/WgVWizbGUZMเตรียมพบกับความสนุกแบบครบทุกอารมณ์ ในซีรีส์ “Roller Coaster the Series : รักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย” เริ่มออกอากาศตอนแรก วันพุธที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 22:30 น. ทางช่อง 3 และเวอร์ชัน Uncut ทาง Youtube : Motion Minds Entertainment#RollerCoastertheSeriesTrailer#Rollercoastertheseries#รักขบวนนี้หัวใจเกือบY#Motionmindsentertainment