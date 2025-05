"PUBG MOBILE" คอลแลปส์ "Attack on Titan" เริ่มแล้ววันนี้!

การอัปเดตเวอร์ชัน 3.8 จะเปิดตัวโหมดเกมใหม่อันน่าหลงใหล Steampunk Frontier ซึ่งสามารถเล่นได้ในแผนที่ Erangel, Livik และ Rondo โดยมีพื้นที่ใหม่ให้เล่นอย่าง สถานีรถไฟ Aetherholm, คลังสินค้า, ชานชาลารถไฟ และ ปราสาท Utgard โดยสถานที่เหล่านี้ได้ถูกผสานเข้ากับแผนที่เดิมอย่างไร้รอยต่อ พร้อมเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทั่วแผนที่ ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสำหรับแฟน ๆ อนิเมะดังอย่าง Attack on Titan ต้องไม่พลาดการเยือน ปราสาท Utgard ที่จำลองฉากไททันพังหอคอยได้อย่างสมจริง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใช้ Titan Serum เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้ด้วยการแปลงร่างเป็นไททันไร้สติ และยังมี Attack Titan Serum หายาก ที่สามารถใช้แปลงร่างเป็นไททันจู่โจม ตัวเอกจากอนิเมะต้นฉบับ ซึ่งจะมีเพียง 1 ขวดในแต่ละแมตช์เท่านั้น เป็นไอเทมล้ำค่าที่สามารถชิงความได้เปรียบมาไว้ที่คุณได้ในทันทีผู้เล่นสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสามมิติ (ODM Gear) เพื่อเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงและต่อสู้กลางอากาศ มอบประสบการณ์การต่อสู้กับเหล่าไททันที่ตื่นเต้นเร้าใจตามแบบต้นฉบับ และดัดแปลงความรู้สึกตึงเครียดเร้าใจของอนิเมะมาไว้ในเกมในขณะเดียวกัน ผู้เล่นจะสามารถมองเห็นฉากในตำนานจากอนิเมะในเกมด้วย เมื่อไททันมหึมาปรากฏตัวขึ้นจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ Erangel อีกด้วย เตรียมพบกับไอเทม ธีม ชุด และของรางวัลพิเศษจาก Attack on Titan ที่จะเปิดตัวใน 30 พฤษภาคมโหมด Steampunk Frontier ได้เนรมิตขบวนรถไฟให้มาถึงที่สถานี Aetherholm ซึ่งการผจญภัยจะยังคงดำเนินต่อไปบนรถไฟไอน้ำยักษ์อันน่าทึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟ Epoch Cargo Train และ Express Train โดย Epoch Cargo Train จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ Aethercore จำนวนสองตู้ และจอดที่ Aetherholm เพื่อขนถ่ายสินค้า โดยจะจอดอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นได้มีโอกาสสำรวจพื้นที่ ขณะที่ Express Train จะวิ่งด้วยความเร็วสูง โดยหยุดตาม Cargo Hubs และชานชาลารถไฟ พร้อมมอบการผจญภัยสุดตื่นเต้นตลอดเส้นทางรถไฟแต่ละขบวนจะวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ Express Train ซึ่งมอบโอกาสพิเศษให้ผู้เล่นได้ไขปริศนาและค้นหากล่องสมบัติลับเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษ ระหว่างการสำรวจ ผู้เล่นยังสามารถโต้ตอบกับเหล่า Clockwork Attendants เพื่อรับบัฟและไอเทมฟื้นฟู หรือเลือกซื้อสิ่งของจำเป็นจาก Clockwork Merchants ได้อีกด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้ ผู้เล่นยังสามารถสนุกกับการนั่งรถไฟเหาะภายในแมตช์ที่จุดตรวจ Rollercoaster Checkpoint และแวะที่จุดตรวจ Early Summer Jubilee เพื่อเพลิดเพลินกับเคบับร่วมกับเพื่อน ๆ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก ซึ่งจะเปิดให้เข้าเล่นในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้การอัปเดตเวอร์ชัน 3.8 จะนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นในโหมด World of Wonder มากมาย รวมถึงตู้รถไฟและรางรถไฟ อาวุธใหม่อย่าง Welding Gun และ M3E1-A Missile Launcher รวมถึงศัตรูตัวใหม่ Velociraptor นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มยานพาหนะสัตว์อย่าง T. Rex ของตกแต่งธีมยุคจูราสสิก และยานพาหนะใหม่อย่าง Armored Vehicle และรถบัส พร้อมทั้งอุปกรณ์ ODM จาก Attack on Titan และ Titan Serum ที่สามารถใช้ต่อสู้กับไททันที่น่าเกรงขามที่สุดได้สบายนอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถใช้ทักษะใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอุปกรณ์ Skill Management Device ได้แก่ Fixed Air Raid, Incendiary Bomb, Summon Defense Tower, Summon Vehicle และ Scout Survey ขณะเดียวกัน ฟีเจอร์ค้นหาก็ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบแนะนำอัจฉริยะ เช่น คำแนะนำแบบเรียลไทม์ การเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับ Creator/Creation ID และฟังก์ชันค้นหาแบบรวดเร็วเวอร์ชัน 3.8 มาพร้อมการอัปเดตใหม่ให้กับโหมด Metro Royale ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ทหารพกพาสำหรับการแฮ็กข้อมูลลับอันมีค่า และการจำกัดอุปกรณ์เพื่อให้การเผชิญหน้าระหว่างผู้เล่นมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น พื้นที่รถไฟเก่าในแผนที่ Arctic Base และ Misty Port ก็ได้รับการเปิดให้สำรวจ เพิ่มโซนใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้ผู้เล่นได้ผจญภัยนอกจากนี้ ในโหมด Team Deathmatch - Warehouse ขณะนี้สามารถแสดงข้อมูลชุดอุปกรณ์ของทั้งสองทีมได้แล้ว และผู้เล่นยังสามารถแลกเปลี่ยนกับ Clockwork Merchant บนขบวนรถไฟได้โดยการเก็บโทเคนพิเศษที่กระจายอยู่ทั่วแผนที่ ซึ่งมอบโอกาสในการรับไอเทมแบบสุ่มที่สามารถขายได้ หรือของรางวัลมูลค่าสูงโหมด Classic ได้รับการปรับปรุงด้านกลยุทธ์ในเวอร์ชัน 3.8 โดยมีการเพิ่มชุดปฐมพยาบาลพกพา แบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก พร้อมทั้งการเปิดตัว Pillar UAZ ยานพาหนะความทนทานสูงที่มีให้ใช้งานในแผนที่ Rondoผู้เล่นยังสามารถยิงปืนมือเดียวขณะขับมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ได้ เพิ่มมิติใหม่ให้กับการต่อสู้ด้วยยานพาหนะ และปัญหาเรื่องยางรถเสียหายก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป ด้วยการเพิ่มระบบยางอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างแมตช์โหมด Home ได้รับการปรับโฉมอย่างมีสไตล์ในเวอร์ชัน 3.8 ด้วยการเปิดตัวสไตล์ใหม่ Bronzework Bastion ซึ่งสามารถรับได้ผ่านระบบ Home Lucky Spin และร้านค้า โดยในช่วงกิจกรรม New Style Debut Event ผู้เล่นสามารถปลดล็อกแพ็กวัตถุ Bronzework Bastion ได้โดยการอัปเกรดระดับบ้าน และเมื่อซื้อไอเทมตกแต่งในสไตล์ใหม่นี้ จะได้รับ Style Points ซึ่งสามารถใช้แลกรับของรางวัลในระดับ Prosperity ต่าง ๆ ได้นอกจากนี้ ระบบ Batch Construction ยังได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์เพิ่มไอเทมที่ขาดไปโดยอัตโนมัติ และกล่องของ Mysterious Merchant ก็ได้รับการอัปเดตด้วยไอเทมคุณภาพสูงที่เข้ากับธีม Bronzework Bastion ใหม่อีกด้วยการอัปเดตเวอร์ชัน 3.8 มาพร้อมกับการปรับปรุงระบบและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลากหลายรายการ รวมถึงกิจกรรมใหม่ Team Popularity Battle ที่ส่งเสริมความร่วมมือในทีม, การควบคุมยานพาหนะสัตว์ที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น และระบบระเบิดสองจังหวะสุดตระการตา ที่ทำให้การทำลายยานพาหนะตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นผู้เล่นยังสามารถรอพบกับกิจกรรม Synergy Party ที่มอบรางวัลพิเศษและของขวัญสำหรับทีมที่มีการประสานงานดีเยี่ยม ส่วนการอัปเดต Memory Vault ก็ได้เพิ่มการ์ดผจญภัยแบบใหม่ พร้อมกับฟีเจอร์ค้นหาภารกิจระหว่างแมตช์ที่สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เล่นสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมการอัปเดตเวอร์ชัน 3.8 ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ Cycle 8 Season 24 ซึ่งมาพร้อมกับไอเทมระดับตำนาน และรางวัลประจำแรงค์แบบใหม่ นอกจากนี้ โหมด Ultimate Royale ก็กลับมาอีกครั้ง พร้อมด้วย Hardcore Ultimate Royale สำหรับผู้เล่นที่เคยไปถึงระดับ Crown Tier หรือสูงกว่าในฤดูกาลก่อน ๆ โดยจะมีการเพิ่มแผนที่ Sanhok ให้ร่วมเล่นในโหมดนี้ด้วยผู้เล่นยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมใหม่ Themed Mode Rating Protection Event ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดใน PUBG MOBILE อัปเดตเวอร์ชัน 3.8 สามารถดูได้จาก Patch Notes อย่างเป็นทางการ ได้ที่นี่ PUBG MOBILE อัปเดตเวอร์ชัน 3.8 จะเปิดให้เล่นจนถึงวันที่ 6 กรกฏาคมนี้ ดาวนโหลดเกมพร้อมเล่นได้ฟรีทางร้านค้า App Store และ Google Play Store