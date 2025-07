“Jay Park” ระเบิดความฮอต เพิร์ฟสุดปังสมการรอคอย กับเวิลด์ทัวร์ในรอบ 6 ปี ”2025 Jay Park World Tour [Serenades & Body Rolls] In Bangkok“

บรรยากาศคอนเสิร์ตเริ่มต้นด้วยเพลงจังหวะเบาๆ ให้พอได้โยกตามอย่าง Ohx3, DRIVE, My Last, Like I Doและ Candy ทักทายแฟนๆ ชาวไทยก่อนชวนไปออกสเต็ปต่อกับ V, Iffy, Dank, Yacht งานนี้พี่เจย์ยังขนทั้งเพลง All-Time Hits และ B-Side มาฝากเพียบ ไม่ว่าจะ MOMMAE, Me Like Yuh, All I Wanna Do, JOAH, SOLO, SOJU, Count On Me (Nothin’ On You), The Purge, The Truth Is, BLUE CHECK, K-TOWN, YOU KNOW, The Purge, Who Are You, Yesterday, DNA, ON IT, Mr. Show & Prove, Ain’t No Party Like AOMG Party ไฮไลต์อยู่ที่ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แฟนๆรอคอยจากอัลบั้ม THE ONE YOU WANTED ที่ขนมาทั้ง GANADARA, Gimme a Minute, Mayday, Taxi Blurr, Like I Do, Why, 100 days รวมถึงซิงเกิ้ลล่าสุดที่ได้รับ aka ว่าคือ MOMMAE ในปี 2025 อย่าง Keep It Sexy ซึ่งแฟนๆ ชาวไทยได้ดูแบบสดๆ กันเป็นครั้งแรกด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์คือแขกรับเชิญพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ คนแรกเป็นแรปเปอร์สาวเลือดใหม่ขวัญใจชาวไทย “MILLI”ที่มาโชว์เพลงใหม่ MENACE และ DANCE OR DEAD จากอัลบั้ม HEAVYWEIGHT ซึ่งเป็นอัลบั้มล่าสุดของเธอ แถมด้วยคอลแลบสเตจสุดเดือดในเพลง McNasty ที่ MILLI และ Jay Park เคยร่วมงานกันเมื่อปลายปี 2567 ต่อด้วยอีกแขกรับเชิญแรปเปอร์หนุ่มใต้ “โต้ง TWOPEE”ที่มาในเพลง เอาแล้วเว้ย และไหวอะเปล่า เบเบ้นอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดฮอตบวกสกิลเอนเตอร์เทนระดับตัวพ่อตลอดสองชั่วโมงแล้ว งานนี้พี่เจย์เพิ่มดีกรีความฟินด้วยการเตรียมคำไทยมาเอาใจ JWalkerz ชาวไทยโดยเฉพาะ เสิร์ฟเอนเนอร์จี้ “บูสๆ” แถมตะโกนบอกรักแฟนๆ แบบฮาร์ดคอร์ตลอดโชว์ ยังปิดท้ายด้วยการออกสเต็ปเพลง “คนใจง่าย” แบบสั้นๆ จนแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้พี่เจย์ “น่ารักเ--ยๆ”ติดตามJay Park