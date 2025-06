ฮอตตัวพ่อ! “แจ็คสัน หวัง” ขึ้นเวทีปิด “Head In The Clouds LA 2025” จัดเต็มโชว์-แขกเซอร์ไพรส์ ฉลองครบรอบ 10 ปี

“แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) สร้างเซอร์ไพรส์กลางงานเทศกาลดนตรี Head In The Clouds Los Angeles 2025 จัดโดย 88rising ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ด้วยการปรากฏตัวขึ้นแสดงปิดท้ายงานช่วง Finale Party ฉลองครบรอบ 10 ปีของเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2568 (ตามเวลาประเทศไทย)เขาเปิดเวทีด้วยเวอร์ชันรีมิกซ์ของเพลง GBAD ร่วมกับศิลปินรับเชิญ รวมถึง Higher Brothers และ Number_i เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเวที ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการแสดงสดเพลง BUCK เพลงใหม่จากอัลบั้ม MAGICMAN 2 เป็นครั้งแรก โชว์นี้ได้รับเสียงชื่นชมและเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงอย่างมากมาย การขึ้นเวทีของแจ็คสันในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะศิลปินเอเชียระดับโลกที่พร้อมผลักดันขอบเขตของดนตรีอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นการประกาศเปิดฉากการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบในจักรวาล MAGICMAN 2 ที่แฟนๆ ทั่วโลกตั้งตารอไม่เพียงแค่นั้น แจ็คสันยังเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ “Hate to Love” ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ เวลา 12.00 น. (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) หรือตรงกับเที่ยงคืนวันที่ 7 มิถุนายน (ตามเวลาประเทศไทย) เพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดจากการถูกหักหลัง เป็นหนึ่งในธีมที่ถูกเรียกว่า 4 ระยะก้าวผ่านความเสียใจ ที่ถ่ายทอดผ่านอัลบั้ม MAGICMAN 2 และเพลงนี้จะมาพร้อมมิวสิกวิดีโอที่กำกับโดย James Mao ผู้เคยฝากผลงานด้านภาพที่ทรงพลังและสไตล์โดดเด่น ซึ่งจะมาช่วยยกระดับอารมณ์ของเพลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้านอัลบั้ม MAGICMAN 2 ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆ นี้ จะแบ่งเป็น 4 Chapter โดย Chapter 1 วางขายแล้ว ส่วน Chapter 2 จะเปิดพรีออเดอร์ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์ Jackson-Wang.com แฟน ๆ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกัน#JACKSONWANG #MAGICMAN2 #HITCLA2025 #88rising #GBAD #BUCK #HatetoLove #TEAMWANG #TEAMWANGrecords