รู้จัก “Lilbufp” แรปเปอร์วัยรุ่น! เจ้าของเพลงฮิต Shawty Baby

เป็นหนุ่มที่โลกออนไลน์อยากรู้จักมากที่สุดในตอนนี้ สำหรับแรปเปอร์สุดเท่ ที่มีแนวเพลงเป็นเอกลักษณ์ ผลงานของ Lilbufp จัดว่าเป็นฮิปฮอปร่วมสมัย Vibes ดี ที่มีจังหวะและเนื้อหาฟังสนุกโดยเจ้าตัวได้แนะนำตัวเองไว้ใน Spotify ว่า Lilbufp was a rapper from bangyai,thailand “I'm a kid who has many passion and hip hop is my way ,I need to hustling for my mama peace!” Instragram : Lilbufp_(Lilbufp เป็นแรปเปอร์จากบางใหญ่ ประเทศไทย ผมเป็นเด็กที่มีความหลงใหลหลายอย่าง และฮิปฮอปคือหนทางของผม ผมต้องขยันเพื่อสร้างชีวิตที่สงบสุขให้แม่ของผม!)ซึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Lilbufp คือเพลงจีบสาวสไตล์แร็ปเปอร์ อย่าง Shawty Baby (Sweet Thug) นอกจากนี้ซิงเกิลอื่นๆ อย่าง That’s My Girl (Pretty Gurl), Run it up, Drip with Hoes, และ Keepanawut (Bangers) รวมถึงซิงเกิลว่าสุด Street Gossip (feat. Heart) ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน