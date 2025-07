Joy Luck Club Film House จับมือพันธมิตร G-Intelligent และ Ultima Studyo เปิดเคล็ดลับ ‘คลับค้นสุข’ ปลุกพลังผู้นำสร้างสรรค์ ใน Charisma Intelligent

บริษัทผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้านโปรดักชั่นภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์โฆษณา และคอนเทนต์คุณภาพสูงที่มีประสบการณ์คุณภาพกว่า 21 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากเอเจนซีชั้นนำและแบรนด์ระดับโลก ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องล่าสุด Joy Luck Club Film House ไม่หยุดนิ่ง เตรียมขยายแฟลตฟอร์มในการผลิตและสร้างสรรค์งานนวัตกรรมคอนเทนต์ (Innovation Content Platform) ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยการจุดประกายร่วมกันระหว่าง G-Intelligent (จี-อินเทลลิเจ้นท์) นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ที่มองเห็นไอเดียการนำศักยภาพของการขับเคลื่อนพลังดีๆ ต่อยอดคลับค้นสุข ร่วมกันกับ Ultima Studyo (อัลติม่า สตั๊ดดิโอ) ที่มี อาจารย์ลูกปืน อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของ Charisma ที่ออกแบบศาสตร์แห่งคาริสม่า ในรูปแบบ Exclusive Class ภายใต้หลักสูตร Charisma Intelligent ในโครงการ Joy Luck Club คลับค้นสุขโดยทั้งนี้ทางCEO บริษัท Joy Luck Club Film House และประธานโครงการ Joy Luck Club คลับค้นสุข ได้กล่าวถึง โครงการ Joy Luck Club คลับค้นสุข กับการเปิดปรากฏการณ์นวัตกรรมคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจในยุคโลกเปลี่ยนแปลงสูง ครั้งนี้ว่า“ Joy Luck Club เราเป็น Production House ที่สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี ซีรีส์ ละคร มาต่อเนื่อง 21 ปี และกำลังก้าวสู่การสร้างนวัตกรรมคอนเทนต์ (Innovation Content Platform) ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อโลกเปลี่ยน การพัฒนาศักยภาพการทำงาน รวมถึงการสร้างสมดุลย์ชิวิตต้องเปลี่ยน เราจะทำอย่างไรให้การเรียนรู้ให้เท่าทันหรือก้าวกระโดดไปข้างหน้า เมื่อได้มีโอกาสได้ต่อยอดพูดคุยกับพันธมิตร อย่าง G-Intelligent ที่มีจุดเด่นเรื่องการสร้างนวัตกรรมสื่อด้านแรงบันดาลใจ และมีกลุ่มเครือข่ายด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนคอนเทนต์ กับ Ultima Studyo ที่จะนำศาสตร์ ‘Charisma Intelligent’ ที่เป็นหลักสูตรในการสร้างอัจฉริยภาพแห่งคุณค่า ส่งเสริมพลัง (เสน่ห์) ให้กับผู้นำในยุคโลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่น่าสนใจและพัฒนาต่อยอดในอนาคต เราต้องการนำเสอนและสร้างสรรค์ผู้นำที่มีทั้งวิสัยทัศน์ ที่พร้อมเป็น Change Agent ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนเร็วเกินคาดค่ะสำหรับ Joy Luck Club Film House การเปิดโครงการ Joy Luck Club คลับค้นสุข ในคลาส Charisma Intelligent นี้ถือเป็นความพิเศษที่จะเชื่อมโยงไปถึงโอกาสในการปลุกพลังสร้างสรรค์ของผู้บริหารยุคใหม่ไปด้วยกันค่ะ” ดร. แจว ชนะใจ ต้นไทรทอง กล่าวในบทบาท นักกลยุทธ์สื่อสารสร้างสรรค์ นวัตกรรมความยั่งยืน กล่าวถึงการต่อยอด Charisma Intelligent ครั้งนี้ว่า“สำหรับคลาส Charisma Intelligent นี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงกับจุดแข็งของ G-Intelligent ที่กลยุทธ์ T H A I การสร้างความเป็นไทยไปด้วยกัน ที่มีพันธมิตรเครือข่ายทั้ง 4 ด้าน มาเรียนรู้และพัฒนา ในคลาสแรกไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านT = Talent Management ที่เป็นเครือข่าย องค์กร กลุ่มคน หรือคนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม มาเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Joy Luck Club Film House , สถาบันการศึกษา , องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่อยากขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นH = Happiness การเชื่อมโยงกับพลังเครือข่ายแห่งการแบ่งปันความสุข ในคลาสนี้ ได้ชวน Joy Happiness Leader ดารา นักแสดงในด้าน Happiness ที่นอกเหนือจากบทบาทของดารา นักแสดง ที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคมส่งเสริมพลังดีๆ อย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีมาด้วยกัน อย่างพี่ไมค์ พลภัทร เวลส์ช เจ้าของ Mike Life Together ที่เชื่อมโยงกิจกรรมดีๆ กับเครือข่ายสองล้อ ชุมชนต่างๆ และคุณเอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ เจ้าของ เพจ เอส่งสุข ที่ ทำโปรเจ็คต่างๆ อย่าง HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea และ กิจกรรมการส่งความสุข ในแบบฉบับของเอ โดยที่ ทั้ง พี่ไมค์และคุณเอ ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เป็น Jigsaw สำคัญ ใน Charisma Intelligent คลับค้นสุข ในทุกคลาสอีกด้วยด้าน A - Amazing together โดยในคลาสนี้ จะเป็นการคัดสรรผู้ร่วมสร้างสรรค์ สื่อสาร นวัตกรรมสื่อ สู่ความยั่งยืน รวมถึงผู้ร่วมคลาส จะได้รับคามสุขครั้งนี้ไปด้วยกัน แบบคาดไม่ถึง ในกลุ่มนี้จะเป็น กลุ่มสื่อสร้างสรรค์ , สื่อมวลชน , นักคิด , ดีไซน์เนอร์ หรือผู้จุดประกายที่สร้างสรรค์ มาร่วมสร้างพลังดีๆ ไปด้วยกันและด้าน I = Innovation กับพันธมิตรนวัตกรรมสื่อ ไม่ว่าจะเป็น Cyberrex Design , NEX Studio และกลุ่มต่างๆ รวมถึง ด้าน I = Inspirator กลุ่มคนสร้างแรงบันดาลใจ ของคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์สัตว์ป่า หมอรักษาช้าง ที่เป็นแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นของอาชีพสัตวแพทย์หลายๆ ท่าน รวม ครูอาสา , เภสัชกรอาสา และอีกหลายบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดพลังดีๆ ของ G-Intelligent รวมถึง Inspirator ผู้เชี่ยวชาญด้าน Charisma อย่างคุณลูกปืน อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ เป็นผู้ขับเคลื่อนแรงบันดาล ที่นำคลาส Charisma Intelligent มาปลุกไอเดียสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่ผู้เรียนรู้หลักสูตรในการสร้างแรงดึงดูด (เสน่ห์) เพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าของตัวผู้เรียน ไว้สำหรับเป็นต้นทุนของการเริ่มและต่อยอดคอนเนคชั่นได้เป๊นอย่างดี เรียกได้ว่า คลาสนี้จะยิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยคนทั้ง 4 ด้านสร้างความเป็นเสน่ห์ในความเป็น T H A I ไปด้วยกันสัมฤทธิ์ผลในมุมสื่อสารและสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ” กบ สุรดา กล่าวปิดท้ายด้วยหัวใจของ Charisma Intelligent จาก อาจารย์ลูกปืน อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ ผู้ก่อตั้ง Ultima Studyo และประธานหลักสูตร กล่าวถึงคลาสนี้ว่า“ผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบันให้ความสนใจในการพัฒนา ที่ผู้นำไม่ใช่แค่ ‘บริหารเก่ง’ แต่ต้องเป็นผู้ ‘สร้างแรงบันดาลใจ’ , ‘เข้าใจตนเองลึกซึ้ง’ การพัฒนา Charisma Intelligent หรือ ‘อัจฉริยภาพแห่งเสน่ห์’ จึงกลายเป็นศาสตร์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสูตรลับ 4-7-12-12 ในคลาสนี้ใช้เวลาออกแบบกว่า 5 ปี และผ่านการทดลองจริงกับผู้บริหารหลากหลายวงการ โดยใช้หลักการ 3X Tool Exploring – สำรวจตัวตนภายใน, Exposure – เปิดเผยจุดแข็ง , Expression – แสดงพลังเฉพาะตัว ที่สามารถเรียนกับผู้เชี่ยวชาญและตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นในประสิทธิภาพของพลังของบุคคลนั้นได้ในสูตรนี้ครับ” อาจารย์ลูกปืน อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ กล่าวสำหรับใครที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ในคลาส Charisma Intelligent โครงการ Joy Luck Club คลับค้นสุข พื้นที่เรียนรู้ใหม่ ที่เน้นการบ่มเพาะความเป็น ผู้นำผ่านศาสตร์ผสานพลังจากภายใน ไปจนถึงกลยุทธ์นวัตกรรมการสื่อสารและสร้างสรรค์ โดย Charisma Intelligent เสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้น แต่มันคือพลังที่คุณมีอยู่แล้ว เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักสร้างแบรนด์ เจ้าของกิจการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือผู้ที่สนใจ ในคลาสเดือนกรกฎาคมนี้ในราคาพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Joy Luck Club Film House โทร. 02 286 1545 / โปรดิวเซอร์โครงการ คุณกัญญาภัทร 092 353 9391สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:โทร: 092 353 9391อีเมล: info@joyluckclub.co.thFacebook: Joy Luck Club Film House