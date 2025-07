“ดร.เฉลิมชัย” ปิดหลักสูตร ปธส. 12 มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤตโลกเดือด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีปิดการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปธส.12) และงาน IS Conference Day ภายใต้แนวคิด “Leading Forward: Transforming Business for a Resilient and Net-Zero Future” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รับข้อเสนอผลงานวิชาการหลักสูตร ปธส.12 พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ซึ่ง รมว.ทส. หวังให้ ปธส. 12 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน และเท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า หลักสูตร ปธส. มีบทบาทสำคัญในการยกระดับศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารระดับสูงยุคใหม่ให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยและโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นประเด็นระดับโลก ในฐานะประชากรของโลก เรามีหน้าที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งมีความมั่นใจว่าตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการอบรมฯ ปธส. 12 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้น อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สำเร็จการอบรม ปธส. 12 จะเป็นต้นแบบของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการเป็นปฏิบัติจริง และสามารถขยายผลสู่องค์กร หน่วยงาน และสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้การพัฒนางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.เฉลิมชัย กล่าวทิ้งท้ายนอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “New ERA of Climate Change Innovation and Technology” โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้ในอนาคต