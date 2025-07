“Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps เดอะ แฟนแทสติก 4: จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่”  ชวนเที่ยวไทย 4 ภาค กับฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์ทั้ง 4 พร้อมเปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

เชื่อว่านาทีนี้แฟนหนังหลายคนคงกำลังตั้งตารอภาพยนตร์ฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์ฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ความมันครั้งใหม่กันอยู่อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นก่อนฉายจริง Marvel Studios ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์ที่มาพร้อมพลังพิเศษทั้ง 4 กันก่อน กับ Poster Fanart เวอร์ชันเที่ยวทั่วไทย ตะลอนทัวร์ 4 ภาคไปกับ Fantastic Four ที่สร้างสรรค์โดย Maiimou (พี) ศิลปินจาก SMASHHH STUDIO และถ้าใครไม่อยากพลาดโดนสปอยล์ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ก่อนไปพบกับพวกเขาบนจอยักษ์ 24 กรกฎาคม ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศReed Richards: Mister Fantasticอัจฉริยะผู้นำทีม Fantastic Four นักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนเพื่อความรู้และมนุษยชาติ ผู้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อปกป้องโลกและสำรวจจักรวาล เมื่อได้รับพลังจากรังสีคอสมิก ร่างกายของเขาก็ยืดเปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนยางยืด และกลายเป็นนักแก้ปัญหาแบบยืดหยุ่น ที่สามารถยืดร่างกายเพื่อคลี่คลายปัญหาและขยายขอบเขตของคำตอบที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด ในฐานะ Mister Fantastic เขาใช้ความฉลาดและร่างกายอันยืดหยุ่นนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก และเดินหน้าค้นคว้าสิ่งที่เขายังไม่รู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่สิ้นสุดโดยใน Poster Fanart เวอร์ชันนี้ Reed Richards พาทุกคนขึ้นเหนือ ไปรับอากาศดี ๆ ไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพ และช็อปร่มบ่อสร้างเป็นของฝาก บอกเลยว่าม่วนขนาด หน้าฝนนี้ใครวางแผนเที่ยวไทย ตามรอยผู้นำทีม Fantastic Four ไปเที่ยวเชียงใหม่กันได้นะSusan Storm: Invisible Womanคุณแม่สายสตรองที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยและต้องดูน้องชายเพียงลำพัง โดยมีคนรักอย่าง Reed Richards อยู่เคียงข้าง เมื่อได้รับพลังจากรังสีคอสมิก Susan Storm ก็พบว่าเธอสามารถล่องหน หายตัวได้ และยังสามารถสร้างสนามพลังล่องหน ในการป้องกันและโจมตีศัตรูได้ด้วย เธอจึงร่วมก่อตั้งทีม Fantastic Four เพื่อปกป้องโลก และก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกที่ทรงพลังที่สุดของทีมในโอกาสมาเที่ยวเมืองไทย Susan Storm ขอไปเลาะถิ่นอีสาน ร่วมเทศกาลผีตาโขน เยือนงานบุญบั้งไฟ และชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำโขง เก็บเกี่ยวความม่วนซื่นโฮแซว ไปฝากแก๊งซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลแบบจัดเต็มJohnny Storm – Human Torchน้องชายเลือดร้อนของ Susan Storm ผู้เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย ชอบความท้าทาย เป็นตัวแทนของพลังที่สดใหม่และกล้าหาญ หลังได้รับพลังจากรังสีคอสมิก เขาก็กลายเป็น Human Torch มนุษย์เพลิงที่สามารถลุกไหม้และบินได้ แถมยังยิงลูกไฟออกจากร่างกายได้อีกด้วย และด้วยร่างเพลิงอันร้อนแรงนี้ทำให้เขาสามารถเผาทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าได้อย่างง่ายดายตามประสาคนชอบผจญภัยและเปิดโลก ใน Poster Fanart เวอร์ชันนี้ Johnny Storm พาเที่ยวภาคกลางแบบเจาะลึก เน้นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ทั้งวัดอรุณ วันพระแก้ว เสาชิงช้า ตื่นตาตื่นใจไปกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยแบบไม่แคร์อากาศร้อน เพราะ Human Torch อย่างเขาร้อนแรงกว่าเป็นไหน ๆBen Grimm: The Thingอดีตนักบิน เพื่อนสนิทของ Reed Richards ที่ได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิกรุนแรงที่สุด จนร่างกายกลายเป็นหินที่แข็งแกร่งและมีพละกำลังมหาศาล ทว่าจิตใจกลับอ่อนโยนอย่างที่สุด มักจะยอมเสียสละเพื่อเพื่อนเสมอ เขาไม่เพียงใช้พลังที่มีปกป้องผู้บริสุทธิ์และบดขยี้ความชั่วร้าย แต่ยังคงยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม และเป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญของทีมสำหรับการแวะมาเที่ยวเมืองไทยของ Ben Grimm เขาเลือกล่องใต้ไปชื่นชมความงามของทะเลสวย หาดทรายขาว และยังเพลินกับหนังตะลุง ที่เชิดเรื่อง The Fantastic Four ให้ได้ดูเป็นพิเศษ บอกเลยว่างานนี้ประทับใจผู้ชายสายอ่อนโยนแบบเขาสุด ๆทั้งนี้ “Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps เดอะ แฟนแทสติก 4: จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่” เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีของ Marvel Studios ที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลก Retro-Futuristic ยุค 1960 พร้อมแนะนำ Marvel’s First Family ทั้ง Reed Richards/Mister Fantastic (รับบทโดย Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (รับบทโดย Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (รับบทโดย Joseph Quinn) และ Ben Grimm/The Thing (รับบทโดย Ebon Moss-Bachrach) ที่แต่ละคนต่างมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ และต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อพวกเขาพยายามรักษาสมดุลระหว่างบทบาทซูเปอร์ฮีโร่กับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัว ขณะเดียวกันยังต้องปกป้องโลกจาก Galactus (รับบทโดย Ralph Ineson) มหาเทพผู้หิวกระหาย จอมวายร้ายแห่งอวกาศ และ Silver Surfer (รับบทโดย Julia Garner) ผู้ส่งสาส์นลึกลับของเขา ที่วางแผนจะกลืนกินโลกทั้งใบด้วยนอกจากสมาชิก Marvel’s First Family แล้ว “Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps เดอะ แฟนแทสติก 4: จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่” ยังร่วมแสดงโดย Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne และ Sarah Niles โดยเป็นผลงานการกำกับของ Matt Shakman อำนวยการสร้างโดย Kevin Feige และมี Louis D’Esposito, Grant Curtis และ Tim Lewis เป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารเตรียมพบกับ 4 ฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์ กับ 4 พลังพิเศษใน “Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps เดอะ แฟนแทสติก 4: จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่” ฉายจริง 24 กรกฎาคม 2568 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ใครอยากสนุกก่อน มันก่อน ซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนใครได้แล้ววันนี้