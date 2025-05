Netflix เดินหน้าโปรเจกต์ซีรีส์ FTX ดึง Julia Garner เจรจารับบท Caroline Ellison

ซีรีส์ที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการจาก Netflix นี้ มีเป้าหมายเล่าเรื่องราวการทะยานขึ้นจุดสูงสุด และร่วงหล่นอย่างหนักของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดัง และ Caroline Ellison ซีอีโอแห่ง Alameda Research ที่มีบทบาทสำคัญในการล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์ของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลแม้จะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา แต่โปรเจกต์นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานจาก What’s on Netflix ซึ่งเผยว่า Netflix ได้อนุมัติให้สร้างซีรีส์ความยาว 8 ตอนเป็นที่เรียบร้อย โดยวางแผนเปิดกล้องในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ขณะเดียวกัน Variety รายงานว่า Julia Garner นักแสดงชื่อดังจาก ‘Ozark’, ‘Inventing Anna’ และ ‘Dirty John’ กำลังอยู่ระหว่างเจรจารับบทเป็น Caroline Ellison พร้อมควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างบริหาร Garner ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่น่าจับตามองที่สุดของวงการ โดยมีผลงานใหญ่รออยู่ เช่น ‘Weapons’ ของ Zach Cregger และ ‘Fantastic Four’ เวอร์ชันใหม่จาก Marvel Studiosในฝั่งของ Sam Bankman-Fried รายงานระบุว่า Evan Peters นักแสดงมากความสามารถจาก ‘American Horror Story’ และ ‘Dahmer’ เคยอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทีมสร้างเพื่อรับบทนำเช่นกัน แม้ Netflix ยังไม่ยืนยันการคัดเลือกนักแสดงอย่างเป็นทางการ แต่ความเคลื่อนไหวในเบื้องหลังบ่งชี้ว่าโปรเจกต์นี้ใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีเนื้อหาของซีรีส์จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง Ellison และ Bankman-Fried พร้อมกับถ่ายทอดเบื้องหลังความล่มสลายของ FTX ผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งและมีชีวิตชีวาเบื้องหลังโปรเจกต์นี้ยังเสริมทัพด้วยทีมสร้างระดับรางวัลออสการ์ โดยมี Graham Moore เจ้าของบทภาพยนตร์ ‘The Imitation Game’ มาเป็นผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์บริหาร ร่วมกับ Jacqueline Hoyt มือเขียนบทจากซีรีส์ดังอย่าง ‘The Leftovers’ และ ‘The Good Wife’ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการที่ Higher Ground Productions ของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา และมิเชลล์ โอบามา เข้ามาร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างในโครงการนี้อีกแรง ทำให้ซีรีส์นี้ได้รับการจับตามองทั้งจากในวงการบันเทิงและโลกการเงินอย่างไรก็ดี Netflix ไม่ได้เดินลุยเพียงลำพังในจักรวาลเรื่องราว FTX เพราะมีรายงานว่า Amazon Prime Video ก็ซุ่มพัฒนาโปรเจกต์ของตนเองอยู่เช่นกัน ขณะที่ Apple Studios ได้ร่วมมือกับ A24 ในการสร้างภาพยนตร์ที่อิงจากหนังสือ ‘Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon’ โดย Michael Lewis และอีกหลายเจ้า เช่น Vice Media และ The Information ก็มีแผนผลิตสารคดีของตนเองซีรีส์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของ FTX เท่านั้น แต่เป็นสมรภูมิการแข่งขันของเหล่าสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ที่กำลังแย่งชิงพื้นที่ในการเล่าเรื่องอื้อฉาวที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์คริปโตขณะที่คนดูทั่วโลกก็เตรียมรอชมเวอร์ชันดราม่าของเรื่องราวความเลวร้ายที่โลกคริปโตไม่อาจลืมผ่านสายตา Netflix และ Julia Garner ที่พร้อมจะถ่ายทอดความซับซ้อนของตัวละครที่ทั้งเฉลียวฉลาด เปราะบาง และเต็มไปด้วยคำถามมากมายต่อระบบการเงินยุคใหม่