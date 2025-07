“พัคซอจุน” ฟ้องร้านปูดองนำภาพจากละครไปโฆษณา เรียก 140 ล้าน ทำแฟนๆ ผิดหวัง

ตามรายงานระบุว่า พัคซอจุน ได้กล่าวหา นาย เอ ว่าเป็นผู้นำฉากหนึ่งจากในซีรีส์เรื่อง What’s Wrong With Secretary Kim? มาใช้โปรโมทร้านอาหารโดยที่เขาไม่อนุญาตซีรีส์ What’s Wrong With Secretary Kim? ที่ออกอากาศเมื่อปี 2018 มีฉากที่เขาต้องกินปูดองดิบเพื่อเอาชนะใจครอบครัวของนางเอก ที่นำแสดงโดย พัคมินยองปีต่อมา นาย เอ ได้นำภาพฉากกินปูดองจากซีรีส์ดังกล่าว มาขึ้นป้ายพร้อมข้อความว่า “ร้านอาหารที่ พัคซอจุน กินปู” และ “เมนูปูที่แม้แต่ พัคซอจุน ยังหลงรัก” โดย นาย เอ ได้นำภาพมาใช้ทั้งด้านนอกและด้านในร้านอาหารเรื่อยมาตั้งแต่เดือน ส.ค. 2019 จนถึง ก.ย. 2024 และยังได้ลงโฆษณาใน Navar ยาวนานถึง 6 ปีด้วยหลังจากที่ พัคซอจุน ทราบถึงการนำภาพของเขาไปโปรโมทร้านอาหาร เจ้าตัวก็ดำเนินการทางกฏหมายทันที กล่าวหาว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นำภาพของเขาไปใช้โฆษณาทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับที่ทีมกฏหมายยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินสูงถึง 6 พันล้านวอน หรือประมาณ 143 ล้านบาท โดยคิดเฉลี่ยเป็นอัตรา 1 พันล้านวอนต่อปีที่ถูกนำภาพไปใช้โฆษณายาวนานถึง 6 ปีทางด้านนาย เอ ที่ให้พื้นที่สำหรับถ่ายทำละครเกาหลียอดนิยมเรื่อง What’s Wrong With Secretary Kim? ทางช่อง tvN ได้ออกมาโต้แย้งว่า“เป็นเรื่องปกติทางธุรกิจที่คนเป็นสปอนเซอร์ให้ละครเกาหลีได้ใช้สถานที่จะนำฉากดังกล่าวมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมตร้าน”แต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินให้ พัคซอจุน ชนะคดี แต่ศาลตัดสินให้ชดใช้เงินเพียง 5 ล้านวอน (ประมาณ 120,000 บาท) โดยที่แต่ละฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของตนเองขณะนี้คำตัดสินถือเป็นอันสิ้นสุด เนื่องจาก พัคซอจุนและ นาย เอ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาล และนาย เอ ก็ได้ถอดป้ายและโฆษณาออกแล้วหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างก็แสดงความผิดหวังเล็กน้อยในตัวของ พัคซอจุน ที่ทำตัว "จุกจิก" และฟ้องร้องเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเป็นเงินมากถึง 6 พันล้านวอน (ประมาณ 143 ล้านบาท)“ว้าว… โอเค เข้าใจแล้ว นี่แสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพัคซอจุน ฮ่าๆ”“แม้แต่ค่าปรับ 5 ล้านวอนก็ยังถือว่ามากเกินไปสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก”“ฉันไม่เคยเห็นสปอนเซอร์ที่ให้ใช้สถานที่ถ่ายทำรายไหน จบสวยสักราย”“ว้าวมาก”“ฉันผิดหวัง”“คุณทำเงิน 6 พันล้านวอนจากการขายปูดิบได้เหรอ สูตรหลอกๆ แบบไหนกัน ถึงจะทำเงินได้ถึง 6 พันล้านวอน โดยนำ พัคซอจุน มาโฆษณา แล้วอะไรถึงทำให้คนดังได้สิทธิ์… การฟ้องร้องสำหรับพวกเขามันทำได้ง่ายเกินไปจริงๆ”“ว้าว…”“พัคซอจุนใจร้ายจริงๆ”“นี่มันอะไรกันเนี่ย”“เขาคิดว่าตัวเองมีค่า 1 พันล้านวอนต่อปีเหรอเนี่ย…? คนส่วนใหญ่ทำเงินได้ไม่ถึง 100 ล้านวอนต่อปีด้วยซ้ำ ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย”“นี่มันขี้งกจริงๆ นะ”ทางด้านต้นสังกัดของเขาอย่าง awesome.ent ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทาง MBC สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ ระบุว่า คดีจริงเรียกร้องค่าเสียหายอยู่ที่ 60 ล้านวอนเกาหลีใต้ (ราว 1.43 ล้านบาท)“เราได้ร้องขอให้ลบโฆษณาดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี 2019 แต่ร้านอาหารจะลบโฆษณาและแบนเนอร์ค้นหาออกไปชั่วคราว แล้วก็นำกลับมาแสดงอีกครั้ง ต่อมาร้านอาหารเพิกเฉยต่อคำขอให้ลบโฆษณาเพิ่มเติมทั้งหมด การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์เหล่านี้ทำให้เกิดการฟ้องร้อง แม้ว่าค่าเสียหายโดยประมาณตามค่าธรรมเนียมการโฆษณาแบบมาตรฐานจะอยู่ที่ 6 พันล้านวอน แต่การฟ้องร้องจริงเราเรียกร้อง 60 ล้านวอน โดยคำนึงถึงขนาดธุรกิจของจำเลยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนอกจากนี้ เรายังยืนยันด้วยว่ายังมีผลกระทบทางอ้อมตามมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการล้อเลียนและหมิ่นประมาทอันเป็นปฏิปักษ์ต่อคำตัดสินของศาลที่ถูกต้อง เราจะตอบสนองต่อการกระทำใดๆ ที่ละเมิดภาพลักษณ์และสิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงของเราโดยไม่มีการผ่อนผันหรือยอมความ”