“กชเบล” คว้า “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025” สวยครบจบที่ตัวเต็ง! ด้าน “เฌอเอม” ซิวรอง 1

ในที่สุดก็มาถึงค่ำคืนที่แฟนนางงามรอคอย สำหรับรอบตัดสินภายใต้คอนเซปต์ A Start Is Born ที่วันนี้ (29 มี.ค.2568) จัดอย่างยิ่งใหญ่สมราคาแกรนด์ ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK ถ.พระราม 9 ท่ามกลางแฟนนางงามที่ตบเท้ามาเชียร์อย่างคึกคักเปิดเวทีมาก็พีกแล้ว กับโปรดักชั่น 40 ล้านบาทที่ทุ่มไม่อั้นเพื่อเนรมิตรเวทีให้ว้าวตาแตก! โดยมีทำหน้าที่พิธีกร จากนั้นเข้าสู่บรรยากาศไฟลุกของจริงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ร่วมโชว์เปิดเวทีด้วยการโรยตัวโหนสลิงลงมาแบบปั๊วะปัง ตามด้วยซีนแนะนำตัวทีละคนของสาวงาม 77 จังหวัด พร้อมประกาศผลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ได้แก่และระทึกกันต่อแบบไม่พัก พิธีกรประกาศตัดฉับให้เหลือผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงมงฯทอง ทั้ง 4 ภาค ได้แก่มิสแกรนด์ ลำปาง, แพร่, ลำพูน, พิษณุโลก และ นครสวรรค์มิสแกรนด์ อุดรธานี, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์ และ นครพนมมิสแกรนด์ สระบุรี, สระแก้ว, กรุงเทพมหานคร, สุพรรณบุรี และ ฉะเชิงเทรามิสแกรนด์ ชุมพร, สงขลา, ภูเก็ต, พัทลุง และ สุราษฏร์ธานีใจเต้นแรงรัวๆ เมื่อสาวงามผู้เข้าประกวด ออกมาอวดร่างทองในชุดว่ายน้ำทูพีชสุดเซ็กซี่ เดินสับแบบฆ่าได้ฆ่า นาทีนี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร โดยปีนี้คว้ารางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit) ไปครองกองเชียร์กรี๊ดไม่ได้หายใจหายคอ พิธีกรประกาศ 11 คนสุดท้าย ซึ่งสาวงามที่ทะลุเข้ารอบมานั้นล้วนเป็นตัวเต็งสายแข็ง ได้แก่มิสแกรนด์ลำปาง หมอแจน ณัฏฐ์ฑินี ธนัตพรภิญโญ, มิสแกรนด์แพร่ อาม ชุติมา โสดาภักดิ์ (Boss’s Choice) และ มิสแกรนด์ลำพูน โซแบม ปณิชดา คงสวรรยามิสแกรนด์ขอนแก่น เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ และ มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ไอลิน แนบสุขมิสแกรนด์สระแก้ว นัวเนีย บวรรัตน์ มณีรัตน์ และ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร คณา คณาพร พัฒนพันธ์มิสแกรนด์ภูเก็ต กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ (คว้ารางวัล Best Seller Award และ รางวัล Miss Popular Vote), มิสแกรนด์ชุมพร นิวหยก สุพรรณิการ์ นพรัตน์ (Boss’s Choice), มิสแกรนด์สงขลา มีน่า สุชิตา อ๊อกซ์แมน และ มิสแกรนด์พัทลุง มิเชล เบอร์แมนน์ทำเอาตะลึงทั้งฮอลล์ 11 สาวงาม แปลงโฉมมาในชุดราตรี สง่าทรงพลัง จากนั้นเข้าสู่รอบสปีช ในคำถามที่ว่าซึ่ง Top 11 ก็ตอบฟาดแบบไม่ไว้หน้ารัฐบาลเลยทีเดียวเบรกความตื่นเต้นเข้าสู่ช่วงอำลาตำแหน่งของรุ่นพี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 หลังครองมงฯ ครบ 1 ปี บรรยากาศบนเวทีบีบความรู้สึกสุดๆ เมื่อพิธีกรประกาศชื่อ Top5 ว่าที่เจ้าของมงกุฎ ได้แก่ ภาคเหนือ มิสแกรนด์ลำพูน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิสแกรนด์ขอนแก่น, ภาคกลาง มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ มิสแกรนด์ภูเก็ตและ Boss’s Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ลำปางลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะ กับการตอบคำถามรอบสำคัญที่จะวัดปฏิภาณไหวพริบของ 5 สาว ว่าใครที่คู่ควรกับมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ด้วยคำถามที่ว่าซึ่งรอบนี้สาวๆ ตอบได้จึ้งถูกใจกองเชียร์ แทบจะเคาะมงฯ ได้เลยว่ามงฯ จะลงใคร เรียกว่ายิ่งเข้ารอบลึกยิ่งหายใจไม่ทั่วท้องและแล้วนาทีหยุดโลกก็มาถึง พิธีกรประกาศผู้ที่คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ตกเป็นของตัวเต็งนอนมา มิสแกรนด์ภูเก็ตสวย ครบ จบที่เธอส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ มิสแกรนด์ขอนแก่นซึ่งเป็นคู่แข่งที่เต็งสูสีแบบเบียดกันมาตั้งแต่เดย์วันรองอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์ลำปางรองอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์ลำพูนรองอันดับ 4 ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสำหรับตำแหน่งรองอันดับ 5 ได้แก่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์มิสแกรนด์สระแก้วมิสแกรนด์พัทลุงมิสแกรนด์สงขลามิสแกรนด์ชุมพรและ มิสแกรนด์แพร่โดยทั้ง 11 ตำแหน่ง จะได้ทำงานภายใต้องค์กร มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตลอด 1 ปี นับจากนี้