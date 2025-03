กองเชียร์กรี๊ดคอแตก! “นิวหยก“ เฉือน “เฌอเอม” ซิวมงกุฎ “มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลา”

เสร็จสิ้นลงอย่างสะใจกองเชียร์ที่สุด สำหรับการประกวด มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลา เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา มิสแกรนด์ชุมพร “สวยครบเครื่อง ทั้งรูปร่าง หน้าตา ความสง่างามในชุดพื้นเมือง ชุดราตรี รวมไปถึงการตอบคำถาม คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลา เฉือนชนะ มิสแกรนด์ขอนแก่นไปแบบไม่ค้านสายตาผู้ถือสิทธิ์ The Host City MGT 2025 และผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์สงขลา 2025 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ทุ่มงบจัดงานเต็มรูปแบบ พร้อมรับแขกคนสำคัญอย่างประธานกองประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024,ผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025,รองอันดับ 5 MGT 2022,รองอันดับ 5 MGT 2024 และ ศิลปิน O’Daisy ร่วมเป็นคณะกรรมการ ท่ามกลางแฟนคลับ กองเชียร์ มากันแน่น เดอะ ซิกเนเจอร์ แอร์พอต คอนเวนชั่น ฮอลล์ หาดใหญ่ และที่กำลังรับอยู่ทาง Youtube : Grand TVเปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์พร้อมแนะนำตัวผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ทั้ง 77 จังหวัด สวยงามในชุดผ้าปาเต๊ะ อันเป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย แฟชั่นปาเต๊ะ ชญามณี จากนั้นและรองอันดับ 1 MGT 2024 รับหน้าที่พิธีกร นำเข้าสู่การประกวด มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลา อย่างเป็นทางการ แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ฯลฯก่อนจะได้พบกับผู้เข้าประกวดในชุดราตรี ต่อด้วยประกาศสาวงามผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย และสู่รอบสปีชในหัวข้อ ถ้าคุณอยากเลือกพูดเกี่ยวกับจังหวัดสงขลา ในเวลา 30 วินาที คุณอยากจะพูดอะไร? ซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็สร้างความประทับใจให้กับเจ้าภาพ พิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ได้แก่และสู่รอบการตอบคำถามที่ว่า ถ้าเปรียบตัวคุณเป็นอาหารหนึ่งเมนูของจังหวัดสงขลา คุณจะเป็นเมนูอะไร? และเพราะอะไร? ซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบ 6 คน สุดท้าย โดยผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ฟาสแทร็กเข้าไปเป็นคนแรก ได้แก่และอีก 5 คน ได้แก่และท่ามกลางกองเชียร์ตามลุ้นแทบลืมหายใจจากนั้นตื่นเต้นกับรอบการตอบคำถามที่ว่าซึ่งทุกคำตอบของนางงามนั้น “ซัดแหลก ตรงไปตรงมา” ถูกใจแฟนแกรนด์เป็นที่สุดพิธีกรประกาศตำแหน่ง รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลา ได้แก่และตำแหน่ง รองอันดับ 3 ได้แก่ตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่เหลือคู่จับมือและถือเป็นตัวเต็งคู่หยุดโลกเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์ โดยสาวงามผู้คว้าตำแหน่งได้ครอบครองมงกุฎ The Iconic OF Songkhla และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ทำให้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของไปอย่างน่าเสียดาย