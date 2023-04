เป็นไปตามคาด! “เฌอเอม” แรงเกินต้าน คว้าตำแหน่ง “มิสแกรนด์ ขวัญใจเชียงใหม่”

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ สู้กันยิบตา ในที่สุด เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ มิสแกรนด์ลำพูน คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ ขวัญใจเชียงใหม่ ไปครอง เฉือนชนะคู่จับมือตัวเต็งอย่าง มิสแกรนด์สงขลา และ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคคร ไปได้แบบสะใจกองเชียร์ที่สุด ด้วยคุณสมบัติ 3B ครบเครื่อง ตอบคำถามได้โดนใจกรรมการที่สุดสำหรับบรรยากาศการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 รอบ ขวัญใจเชียงใหม่ ถือเป็นรอบสำคัญที่สุดของการเก็บตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่ำคืนนี้จึงเต็มไปด้วยกองเชียร์ และชาวด้อมมาพร้อมป้ายไฟ และเสียงเชียร์แน่น ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ รวมถึงแฟนนางงาม Grand Family ทั่วโลกที่กำลังรับชมทาง YouTube Channel : Grand TVเปิดเวทีด้วยผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด สวยงาม อ่อนช้อยในชุดพื้นเมือง โดยร้านชุดไทยเชียงใหม่ บาย อ๊อด ทวี และ ร้านหงสาวดี เชียงใหม่ ตามมาด้วยการแสดงคณะแสนหลวง เปิดตัวผู้เชิญมงกุฎ “Symbolic of Chiang Mai” ที่สุดอลังการ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 และ อิสเบลล่า เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 โดยมงกุฎ Symbolic of Chiang Mai ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร่มบ่อสร้าง อุตสาหกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ แต่งแต้มลวดลายดอกไม้ ผสมผสานกับศิลปะลายหม้อดอก สัญลักษณ์มงคลของชาวล้านนา หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์แชมป์ สกุล ลิมปภานนนท์ ควงคู่ ชาล็อต ออสติน รับหน้าที่พิธีกร หลังชมความงดงามของชุดพื้นเมืองแล้ว ต่อด้วยความสง่างามในชุดราตรี เพื่อให้คณะกรรมการได้ลงคะแนน แต่ก่อนจะทราบผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย พิธีกรประกาศรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ ชุดชาติพันธุ์ล้านนา ยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย Camellia ได้แก่ มิสแกรนด์สงขลา รางวัล Miss Siripanna Villa Resort and Spa สนับสนุนโดย โรงแรมสิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท และ สปา ได้แก่ มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร สองพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย แต่ด้วยผลโหวตที่มีคะแนนเท่านั้นทำให้มีสาวงามผ่านเข้ารอบถึง 18 คน ได้แก่ มิสแกรนด์ ชุมพร ,นครพนม ,แพร่ , สระบุรี , นครศรีธรรมราช , ลพบุรี , ลำพูน , สงขลา , สุรินทร์ , อำนาจเจริญ , ขอนแก่น , กรุงเทพมหานคร , สุพรรณบุรี , หนองบัวลำภู , ชัยนาท , เลย , นครปฐม และ ภูเก็ต ร่วมแสดงทัศนติ ในหัวข้อ “ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง แต่ในอนาคตมีแนวคิดที่ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากคนในท้องถิ่น ในความคิดของคุณคิดว่า แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรและคุณเห็นด้วยกับวิธีการใดในการได้มาของผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งผู้เข้ารอบทั้ง 18 คน แสดงทัศนคติได้อย่างยอดเยี่ยมและตรงไปตรงมาจากนั้นพิธีกรประกาศปิดโหวต รางวัลขวัญใจมหาชนเชียงใหม่ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท สนับสนุน โดย BearBeary และผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ไปเป็นคนแรก ได้แก่ มิสแกรนด์เลย “สแน็ก อัจฉรีย์ ศรีสุข” ตามมาด้วยอีก 4 คน ได้แก่ มิสแกรนด์สงขลา , ลำพูน , กรุงเทพมหานคร , แพร่ และอีก 2 สาวงามที่ผ่านเข้ามาคือ สระบุรี และ ภูเก็ต สู่รอบการตอบคำถามที่สุดแสนร้อนแรงที่ว่า “จงอธิบายความหมายของคำว่า ประยุทธ์ จันทร์โอชา!!?” ซึ่งคำตอบของทั้ง 7 คนทำเอาแฟนนางงามเฮสนั่นฮอลล์เพราะ “โดนใจ” เหลือเกินแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย พิธีประกาศตำแหน่ง รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ ได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี “วาเนสซ่า ณัฐชา เว้งค์ , มิสแกรนด์แพร่ “เกต เกตุวลี พลบดี , มิสแกรนด์เลย “สแน็ก อัจฉรีย์ ศรีสุข” และ มิสแกรนด์ภูเก็ต “เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์” เหลือสาวงาม 3 คนสุดท้าย แต่ก่อนจะทราบผลการตัดสิน ต้องฝ่าด่านตอบคำถามอีกครั้งที่ว่า “คุณจะทำอย่างไร ถึงจะยุติการคอรัปชั่นของประเทศไทย ได้อย่างเด็ดขาด!?” ซึ่งทั้ง 3 คนต่างตอบคำถามได้ตรงประเด็น สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการ แต่ผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น โดยพิธีกรประกาศรางวัล รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ขวัญเชียงใหม่ ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร พิม พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ เหลือ มุก และ เฌอเอม จับมือกัน บีบหัวใจหนักมาก โดยผู้คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ ได้แก่ เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ มิสแกรนด์ลำพูน รองอันดับ 1 จึงตกเป็นของ มุก กานต์ฤทัย ทัศบุตร มิสแกรนด์ สงขลา นั่นเองร่วมชม ร่วมเชียร์ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง Youtube : Grand TVFacebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ #เวทีอันดับ1ของประเทศไทย #WeAreGRANDthe1andOnly