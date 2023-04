แปลกแต่ปัง! 77 ชุดชาติพันธุ์ล้านนา ประกาศศักดา “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023”

ปีที่แล้วโดน “หมอมดแกลมอ แห่งชาติพันธุ์ชาวกูย” ร่ายมนต์จน มิสแกรนด์สุรินทร์2022 คว้ารางวัลชนะเลิศ กลายเป็น Talk of The Town ชั่วข้ามคืน มาปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเก็บตัว มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 จึงเป็นที่จับตามองว่าการประกวดรอบชุดชาติพันธุ์ล้านนา หรือ Creative Lanna Costume ผู้เข้าประกวดจังหวัดใดจะตีโจทย์และนำเสนอชาติพันธุ์ล้านนา ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม และการหลอมรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้ชนะใจผู้ชมมากที่สุดนอกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง และ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง มาดามแพม คุณวิญญ์ลภัส ศรีสกุลเมฆี จากเพจ มาดามแพม คุณปอเปี๊ยะ ภัสสนันต์ สุวรรณกรสกุล Content Creator จาก PP The Creative คุณอาร์ตี้ กษมวัชร เขตวิทย์ Content Creator เพจ pageant insider คุณสไปร์ท พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง Influencer จากเพจ สไปรท์ไงที่ไหล่กว้าง และคุณล้านนา สุรเชษฐ ชัยวงษ์ เพจ Miss Grand pageant insider พิธีกร แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ เปิดเวทีแห่งความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านที่อยู่ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ และที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube : Grand TV ได้ประจักษ์ฝีมือการออกแบบ ตัดเย็บ แสนสร้างสรรค์จากเหล่าดีไซเนอร์ไทย ทั้ง 77 ชุด ความสวยงามของลายผ้า เครื่องตัว เครื่องหัว เครื่องประดับที่บางชิ้นแทบไม่เคยได้เห็นก็นำมาโชว์กันเต็มกำลัง นางงามทั้ง 77 ต่างนำเสนอชาติพันธุ์ล้านนาได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการ และแขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ,อิสเบลลา เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 , โกโก้ อารยะ ศุภฤกษ์ ผู้จัดการกองประกวดฯ บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก รองผู้จัดการกองประกวดฯ ปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจาก อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ออกมาอวดโฉมต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อตัดสินเข้าสู่รอบ 3 ชุดสุดท้าย เพื่อเปิดใจถึงแรงบันดาลใจ ที่มาและความหมายของชุด ก่อนที่พิธีกรจะประกาศผลการตัดสิน โดยผู้ที่คว้ารางวัลชุดชาติพันธุ์ล้านนายอดเยี่ยม (Best In Creative Lanna Costume) ได้แก่มิสแกรนด์สงขลา ส่วนรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ มิสแกรนด์อุทัยธานี และ รองอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์กาญจนบุรีสำหรับกิจกรรมเก็บตัว มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ในอีก 2 รอบสำคัญดังนี้ วันที่ 16 เมษายน การประกวดชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือก Best In Swimsuit ครั้งแรกกับการรับหน้าที่พิธีกรของ อิงฟ้า และ ชาล็อต และวันที่ 18 เมษายน การประกวดรอบ มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ ที่แฟนนางงามทุกคนจะได้ร่วมโหวต “ขวัญใจมหาชนเชียงใหม่” ที่จะพานางงามที่คุณเชียร์เข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่แบบ Fast Track ผ่านช่องทาง Facebook : Miss Grand Thailandร่วมชม ร่วมเชียร์ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง Youtube : Grand TVFacebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ #เวทีอันดับ1ของประเทศไทย #WeAreGRANDthe1andOnly