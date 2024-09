“THE SOCIAL WARRIOR สมรภูมิโซเชียล” พร้อมเดือดทะลุจอช่อง 7 เรียลลิตี้ปลุกวงการครีเอเตอร์ไทย เริ่ม 5 ตุลาคมนี้

สุดจึ้ง! แฟน ๆ ช่อง 7HD เฮ รอชม รายการเรียลลิตี้จากผู้ผลิตหน้าใหม่ แต่มือเก๋าของวงการ พิม-มะตูม ร่วมด้วย 4 มาสเตอร์ตัวท็อปพบกับมิติใหม่แวดวงครีเอเตอร์ไทย ตอนแรก 5 ตุลาคมนี้สิ้นสุดการรอคอย สำหรับคอเรียลลิตี้ เตรียมปักหมุดพบกับ THE SOCIAL WARRIOR สมรภูมิโซเชียล ผลงานการผลิตจาก บริษัท จีเนียส มีเดีย ครีเอเตอร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของ ซอนย่า คูลิ่ง และ เตชินท์ พลอยเพชร ซึ่งจะตามค้นหาสุดยอด Creator คนแรกของเมืองไทย โดยมี 4 มาสเตอร์ระดับประเทศ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์, กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ ชี ที่มาเยือนช่อง 7HD เป็นครั้งแรก ร่วมด้วย หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ มาสเตอร์มืออาชีพ ต่างมาฝึกฝนให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวกับสารพัด บททดสอบที่จะทำให้พวกเขาสมบูรณ์แบบในทุกด้าน และเป็นแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์การขายให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งหลังจากเปิดตัวไป ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการ และแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกโซเชียลสุดๆนอกจากนี้ ยังเพิ่มความร้อนแรง กับพิธีกรสุดฮอตประจํารายการ ต้นหอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ และแต่ละสัปดาห์จะมีเหล่าคนดัง แต่ละคนดีกรีและความนิยมไม่ธรรมดา เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน เพราะจะมารับหน้าที่ WORKSHOP COACH ผู้ฝึกสอนผู้เข้าแข่งขัน พบการรวมตัวของสุดยอดครีเอเตอร์ 16 แอ็กเคานต์ที่มียอดผู้ติดตามรวมกันกว่า 11 ล้านคน การันตีความเก่งครบเครื่อง มากความสามารถที่จะมาร่วมประชันไอเดีย สร้างสรรค์คอนเทนต์สุดล้ำ สร้างยอดขาย รวมไปถึงการถ่ายเเบบ เดินเเบบ ไลฟ์สตรีม พร้อมฉีกกฎการพรีเซนต์สินค้าเเบบเดิม ๆ ให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีเพียง 1 เดียวที่จะเป็นสุดยอด THE SOCIAL WARRIOR ของประเทศไทย พร้อมลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท และเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิตรายการ ได้เล่าให้ฟังถึงความสนุก ที่จะเกิดขึ้นในรายการว่า“พิมคิดว่า รายการเราตอบโจทย์ สำหรับคนที่มีความฝัน อยากจะหารายได้เสริม แบบแปลกใหม่ที่กำลังอินเทรนด์ ซึ่งคุณผู้ชมจะได้ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของมาสเตอร์ และจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เข้ามาแข่งขัน ซึ่งน่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำรายได้กันที่บ้าน ด้วยโทรศัพท์มือถือ ต้องขอฝากรายการด้วยนะคะ พวกเราทุกคนตั้งใจมาก ที่จะทำให้รายการนี้ออกมาให้ดี ทั้งภาพ แสง โปรดักชั่น เราอยากให้ทุกอย่างออกมาทันสมัย เปรียบเทียบกับรายการอินเตอร์เนชันแนลได้ พิมรับรองว่า สนุกแน่นอนค่ะ”ด้านขอการันตีความสนุกที่ทุกคนจะได้เห็นในรายการเพิ่มว่า“การทำงานกับมาสเตอร์ทั้ง 4 ท่าน พี่หนิง พี่อั้ม พี่เจนี่ กุ๊บกิ๊บ เหมือนจับปูใส่กระด้งมาก ทีมงานไม่สามารถจับสคริปต์ให้พวกเขาพูดตามได้เลย เพราะแต่ละคนมีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการ คือ เรากำลังยกออนไลน์กับออฟไลน์มาเจอกันในทีวี เป็นเรียลลิตี้โชว์ ตูมก็เลยอยากให้มาสเตอร์มีอารมณ์ร่วม ว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มันเป็นเรื่องสำคัญมากของแม่ทัพแต่ละคน ซึ่งก็แตกต่างกันไป อย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี มาทำรายได้จากโทรศัพท์มือถือด้วยตัวเอง ดูรายการทีวีไปด้วย และสร้างรายได้ไปพร้อมกันกับ THE SOCIAL WARRIOR สมรภูมิโซเชียล”แฟน ๆ เตรียมปักหมุดพบกับความดุเดือด เมื่อ 4 มาสเตอร์ระดับประเทศต้องออกรบ โดยผู้ชนะในสมรภูมินี้ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ทาง ช่อง 7HD กด 35 พร้อมเปิดสมรภูมิความสนุกจัดเต็ม 12 ตอนเริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ https://youtu.be/XQ4lhrrjP0U?si=iRyri8T3gEz8GOT8 ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok : Ch7HD เว็บไซต์: www.ch7.com