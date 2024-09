Chivas The Blend จัดงาน “The Chivas Palace” ชวนเหล่าคนรักดนตรีสไตล์ฮิปฮอป มาสนุกไปกับปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดื่มด่ำไปกับสกอตวิสกี้สุดหรู ที่ร้าน Rim Bangkok

Chivas The Blend (ชีวาส เดอะ เบลน) จัดงานปาร์ตี้ระดับลักซ์ชูรี่ไอคอนเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “The Chivas Palace” ชวนแขกคนสำคัญพร้อมเหล่าฮิปฮอปเปอร์รุ่นใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองและสัมผัสประสบการณ์ในการดื่ม สกอตวิสกี้สุดหรูและมีรสชาติโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ในรูปแบบปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสนุกไปกับกรูฟของดนตรีฮิปฮอปและดีเจดัง ที่ร้าน RIM Bangkok โดยมีเหล่าคนดังสาวกชีวาสร่วมงานคับคั่งอาทิ ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, โต้ง-พิทวัส พฤกษกิจ (โต้ง ทูพี), จูเนียร์-กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์, มิกซ์-สรรค์ พันธุ์สิน (Mixiemixx) และ ดีเจอิ๊ก Southside มาร่วมสนุกในปาร์ตี้ครั้งนี้สำหรับงาน The Chivas Palace เป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ทาง Chivas The Blend ต้องการนำเสนอประสบการณ์ความสนุกสุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผู้ที่รักในเพลงฮิปฮอปและการดื่มสกอตวิสกี้และทุกคน ให้ได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์สุดพิเศษ และ รสชาติของสกอตวิสกี้สุดหรูที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบไอคอนนิกปาร์ตี้ธีมสีดำ-ทองสุดพรีเมี่ยม ด้วยการเนรมิตรสถานที่เป็นโซน VIP ของคลับชื่อดังเริ่มต้นจากภายในกรุงเทพฯ ให้เป็นพาเลซสีทองสุดคูลที่คับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เสมอ รวมทั้งยังมีเซอร์ไพรซ์สุดพิเศษในค่ำคืนกับ “DJ KOFLOW” จากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง DJ Lineup จัดเต็มจากประเทศไทย อาทิ DJ TOB, DJ May และ DJ Guzz พร้อมขบวนพาเหรดจาก Chivas ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นให้ถึงโต๊ะตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ยังมีการเสิร์ฟค๊อกเทลสูตรพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการดื่มด่ำกับสกอตวิสกี้โดยกิจกรรม The Chivas Palace จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังบาร์และคลับชื่อดังต่างๆทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสร้างประสบการณ์และบรรยากาศความสนุกใหม่ๆให้กับแขกคนสำคัญทุกคน ซึ่งครั้งหน้า The Chivas Palace จะจัดขึ้นที่ไหน ติดตามได้ที่ IG: @Chivastheblendติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุกๆของ Chivas The Blend ได้ที่ Chivas The Blend @Chivastheblend#ChivasPalace #CelebrateWithXV #ChivasTheBlend #IRiseWeRise