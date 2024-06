Blendata ดัน Big Data ไทยโกอินเตอร์ ลุยสร้างอีโคฯ AI ครบวงจรสู่ตลาดโลก

เบลนดาต้า (Blendata) ประกาศวิสัยทัศน์หลังประกาศรายได้ปี 2566 เพิ่ม 63% ลุยเดินหน้าสร้าง Ecosystem ครบวงจร ผนึกกำลังบริษัทชั้นนำผลักดันเทคโนโลยี Big Data และ AI ไทยสู่ตลาดโลกนายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เปิดเผยว่าในยุคที่ AI เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์องค์กร ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้กลยุทธ์ AI ประสบความสำเร็จ ปีนี้ Blendata จึงเดินหน้าตามกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเต็มตัว หลังจากมองเห็นปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่พบเจอ ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การต่อยอดข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย"แม้ในไทยจะมีผู้ให้บริการด้าน Data และ Analytics ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคลากร แต่ผู้ใช้บริการยังคงต้องประกอบโซลูชันทั้งหมดขึ้นมาเอง อีกทั้งยังต้องทำการคาดการณ์ปริมาณการประมวลผลและข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพื่อเตรียมระบบ (Infrastructure) ให้เพียงพอล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า ต้นทุนสูง และขาดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่"เบลนเดต้า เป็นบริษัทที่นิยามตัวเองเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เป้าหมายของบริษัทคือการเร่งเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์สร้าง Ecosystem ครบวงจร มุ่งผลักดันเทคโนโลยี Big Data และ AI ของไทยสู่ตลาดโลก ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวบริการล่าสุด Blendata Enterprise on AWS Cloud แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ในรูปแบบ Self-Service และบริการ Data & AI Consultant ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับ Blendata Enterprise on AWS Cloud บริษัท Blendata ระบุว่าเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการทรัพยากรและเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์และจัดการ ซึ่งในขณะที่เครื่องมือบนคลาวด์ปัจจุบันมีการบริการแยกตามแต่ละส่วนของการจัดการข้อมูลแล้วก็ตาม เช่นการจัดการข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น Blendata Enterprise on AWS Cloud จึงตอบโจทย์ปัญหาข้างต้นด้วยการเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Data Lakehouse บนคลาวด์ในรูปแบบ Self-Service ที่รวมฟังก์ชัน Big Data & Advanced Analytics ไว้อย่างครบถ้วนในรูปแบบ Low-code บน GUI เดียว สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ของ AWS และสามารถปรับขนาดตามความต้องการของธุรกิจในอีกด้าน Blendata ยังเปิดบริการใหม่ Data & AI Consultant โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก Blendata ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI เพื่อสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยมีความถนัดเฉพาะเจาะจงในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร การแพทย์ หรือการผลิต เป็นต้น สามารถช่วยองค์กรพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผลักดันการเติบโตขององค์กรได้อย่างรวดเร็วในภาพรวม Blendata ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องทั้งพันธมิตรในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก ช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านข้อมูลของไทยให้แข็งแกร่งขึ้น โดยมีทั้งพันธมิตรที่เป็นบริษัทด้าน System Integration ชั้นนำ พันธมิตรด้านการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์การใช้ Big Data และ AI ในการทำ Digital Transformation กับธุรกิจ และพันธมิตรด้านฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์กรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้าน Big Data และ AI"ล่าสุดเมื่อต้นปีนั้นก็ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ด้วยการเข้าลงทุนและร่วมมือกันในฐานะ Strategic Partner กับบริษัท Opsta ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevSecOps และ Cloud Native Technologies สัญชาติไทย โดยผสานรวมเทคโนโลยีด้าน Big Data, AI, DevSecOps และ Cloud Native เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่ยุค AI Transformation อย่างเต็มศักยภาพ โดยการรวมเทคโนโลยีของทั้ง 2 บริษัทและสร้าง Blueprint ที่ครอบคลุมในทุกมิติเข้าด้วยกัน และวางเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม AIOpsและ DataOps ต่อไปในอนาคตอันใกล้" นายณัฐนภัส กล่าวทิ้งท้าย.