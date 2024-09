“ลิซ่า” คลั่งรักเปิดตัวคบ “เฟรเดริก” ในเพลงใหม่ ขณะขึ้นโชว์บนเวที Global Citizen Festival

ในงาน Global Citizen Festival ซึ่งจัดขึ้นที่ นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา ลิซ่า เป็นศิลปินหลักที่ขึ้นแาดงบนเวทีร่วมกับศิลปินอื่นๆที่มาโชว์อีกมากมาย โดย ลิซ่า นำเพลงเก่าสุดฮิต Money และเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Rockstar และ New Woman มาแสดง รวมถึงเซอร์ไพรส์ด้วยเพลงที่ยังไม่ทันได้ปล่อยอย่าง Moonlit Floor ที่จะปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ต.ค. ก็นำมาแสดงให้ได้ชมก่อนใครงานนี้ ลิซ่า จึงโดนแซวหนักมากว่าเป็น “สาวคลั่งรัก” เพราะหลังจากมีข่าวลือการคบหากันระหว่างเธอกับ เฟรเดริก อาร์โนลต์ ทายาทมหาเศรษฐีเครือ LVMH ที่มักพบเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยครั้ง แต่ต่างฝ่ายไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์แต่อย่างใดแต่ในเพลง Moonlit Floor ที่ดัดแปลงมาจากเพลง Kiss Me ของ Sixpence non the richer เนื้อเพลงทำเอาแฟนๆกรี๊ดให้กับความคลั่งรักของ ลิซ่า ที่มีในตัวแฟนหนุ่ม และการจูบกันที่ปารีสด้วยเพราะเนื้อเพลงระบุว่า“green eyed French boy got me trippin” ( หนุ่มฝรั่งเศสตาสีเขียวทำเอาฉันทำตัวไม่ถูก ) “That accent of your lips” ( สำเนียงนั้นของริมฝีปากคุณ ) Kiss me under the Paris twilight ( จูบฉันภายใต้แสงพลบคล่ำของปารีส )งานนี้ทุกคนต่างพุ่งไปที่ เฟรเดริก อาร์โนลต์ ที่เป็นคนฝรั่งเศสและมีดวงตาสีเขียวในบางรูปภาพ พร้อมกับแซวว่าเป็นการคอนเฟิร์มรัก เปิดตัวแฟนแบบอลังการมาก