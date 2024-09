LDI ดันยอดนาฬิกาซิติเซนโค้งท้าย ส่ง2 รุ่นลิมิเต็ด เอดิชัน ดีไซน์ลักซูรี

ผู้จัดการรายวัน 360 - LDI Enterprise Thailand (แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์) ผู้จัดจำหน่ายสินค้า CITIZEN (ซิติเซน) แบรนด์นาฬิกาดังระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ติดสปีดเร่งเครื่องโค้งสุดท้าย ส่งนาฬิกาซีรีส์ใหม่ ลิมิเต็ด เอดิชัน Series 8 880 และ CITIZEN L Round Collection - Layers of Time ผลิตจำนวนจำกัด ชูจุดเด่นดีไซน์ลักซูรี เจาะกลุ่มคนรักนาฬิกาดีไซน์หรู ราคาจับต้องได้นายลอว์เรนซ์ คุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ CITIZEN เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลิตนาฬิกาสำหรับทุกเจเนอเรชั่น เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความงาม คุณภาพมาตรฐานระดับโลกมากว่า 100 ปี สำหรับภาพรวมตลาดนาฬิกาในประเทศไทยราคาตั้งแต่ 5,000 – 20,000 มีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาทโดยครึ่งปีแรกทางบริษัทฯ เดินหน้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยส่งนาฬิกาไอคอนิกคอลเลกชัน Tsuyosa และ Tsuyosa small second หน้าปัดหลากสีสันในราคาหลักหมื่นต้นๆ พร้อมการทุ่มงบการตลาดเน้นสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และแคมเปญต่างๆ ควบคู่กับการอัดโปรโมชันทำให้ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด 10% คิดเป็นมูลค่ากว่า 600 ล้านบาทนายกฤศณัฏฐ์ กิจวิทยศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของไตรมาส 3-4 บริษัทฯ เริ่มเจาะกลุ่มนักสะสมและกลุ่มคนที่ชอบนาฬิกาดีไซน์หรู ด้วยการส่งนาฬิกา ลิมิเต็ด เอดิชัน ซีรีส์ใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นเฉลิมฉลอง 100 ปี การถือกำเนิดนาฬิกาเรือนแรกของแบรนด์ อย่าง Series 8 880 ผลิตเพียง 2,200 เรือนทั่วโลก ในราคา 78,500 บาท จับกลุ่มสุภาพบุรุษ โดยชูจุดเด่นดีไซน์ทันสมัยขับเคลื่อนด้วยกลไกระบบการทำงาน GMT Function แสดงเวลา 2 Time Zone เพิ่มความแข็งแกร่งให้หน้าปัดด้วย Sapphire glass และเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง สามารถลุยน้ำลึกได้ถึง 100 เมตรสำหรับตลาดนาฬิกาผู้หญิงส่ง CITIZEN L Round Collection - Layers of Time โมเดล EM1067-88E ผลิตจำนวนจำกัด 4,200 เรือนทั่วโลก ในราคา28,200 บาท เจาะตลาด ชูจุดเด่นขับเคลื่อนด้วยกลไกพลังงานแสง Eco-Drive เทคโนโลยีเฉพาะของ CITIZEN นอกจากนี้หน้าปัดทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ผ่านการรีไซเคิล 100% รวมถึงหมึกที่ครีเอตลวดลายหน้าปัดผลิตจาก FUJIFILM Corporation ปิดด้วยกระจกคริสตัลแซฟไฟร์กันรอยขีดข่วน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของซิติเซน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทั้งนี้CITIZEN Series 8 880 Limited- edition และ CITIZEN L Round Collection Layers of Time ลิมิเต็ด เอดิชัน จำหน่ายที่แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee: https://shopee.co.th/citizen_thailand, Lazada : https://www.lazada.co.th/shop/citizen, LINE Shop : https://shop.line.me/@citizenwatchth, TikTok Shop : https://bit.ly/Citizen_TikTokShop, Central Online : https://bit.ly/CitizenCentralOnline