”เจมีไนน์-โฟร์ท“ ไม่เคยทำให้ผิดหวัง! 2 วัน “เอาอยู่” เอ็นเนอร์จี้เบอร์แรง ติด X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก!!

สำลักความสุขอย่างทะลักทะล้นกว่า 5 ชั่วโมงเต็มชนิดที่ว่าฟูลฟีลข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียว สำหรับคอนเสิร์ต “GEMINI FOURTH RUN THE WORLD CONCERT” ของ 2 ศิลปินสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้จัดเต็มความสนุกส่งต่อความสุขให้แฟนๆ ได้ท่องโลกแห่งความบันเทิงเพลิดเพลินไปกับแสงสีเสียงสุดอลังการพร้อมเสริมทัพความตื่นเต้นด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง 2 วัน “Jeff Satur, ธามไท, URBOYTJ, วง BUS (มาร์ค กฤษณ์ กัญจนาทิพย์, จินวุค คิม, ภู ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล, ฮาร์ท ชุติวัฒน์ จันเคน, จั๋ง ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์), คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์, วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี, เชลซี ณปภัช สัทธาอธิคม, พรีม ณัฐณิชา แสงมณี, ป่าน ปทิตตา พรจำเริญรัตน์, โชกุน พุทธิพงษ์ จิตบุตร, อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพ, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์” ที่ต่างก็มาร่วมสร้างสีสันเติมความสดชื่นสดใส ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียงสุดตระการตา แถมยังสร้างปรากฎการณ์กระแสแรงเกินต้าน ส่งให้ #GFRunTheWorldConcertD1 ทะยานขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม ส่วนในวันที่สอง #GFRunTheWorldConcertD2 พุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย, อินโดนีเซีย รวมทั้งยังติดเทรนด์อีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้ง 2 วันมียอดสูงกว่า 4.6 ล้านโพสต์ ยืนยันความฮอตปรอทแตกของทั้งคู่ เรียกว่าสร้างความประทับใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกทุกนาทีแบบเรียลไทม์ ไปกับการรับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” กับความพิเศษ 2 รอบการแสดงที่ไม่เหมือนกัน บอกเลยว่ามันส์สุดเหวี่ยง เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมาเริ่มต้นก็ตื่นตาตื่นใจไปกับการเปิดตัวแบบคาดไม่ถึงของ 2 หนุ่ม “เจมีไนน์-โฟร์ท” ที่ขอพาคนดูวิ่งสู่ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเพลง “ชีวิตเป็นของเรา” แล้วเขย่าความมันส์ต่อเนื่องกับเพลงจังหวะสนุกๆ “มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์”, “Fan With Benefit” และ “คนมันรัก” บอกเลยว่าสาดโมเมนต์ความแสบซนปนน่ารักทักทายชาวคุณหนูทั่วฮอลล์ด้วยเอ็นเนอร์จี้เกินร้อยทั้งคู่ ก่อนจะเดินทางไปสู่พาร์ทโชว์เดี่ยว เริ่มต้นด้วย "โฟร์ท" ที่ได้หยิบเอาเพลงสนุกๆ น่ารัก แสบ ซ่า ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าหญิง”, “ฟ้ารักพ่อ” รวมถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลง “ง้อ (ALRIGHT)” ที่ขออวดท่าเต้นสุดคิวท์ตกเหล่าคุณหนูให้คลั่งรักกว่าเดิม แต่ที่คาดไม่ถึงทำคนดูอึ้งไปตามๆ กับเพลง “ฤดูร้อน” เพราะหนุ่มโฟร์ททั้งร้องทั้งโชว์ โดยเฉพาะจังหวะการโหนเชือกเส้นเดียวหมุนตามจังหวะดนตรีที่ตราตรึงใจแฟนๆ ขั้นสุด แล้วไปต่อที่พาร์ทเดี่ยวของ “เจมีไนน์” ก็มาพร้อมกับเพลงจังหวะสนุกสนานผสมผสานดนตรีหลากหลายแนว ทั้งเดี่ยวเปียโนคูลๆ ในเพลง “Diamonds”, โซโล่กีต้าร์เท่ๆ ในเพลง “ตราบธุรีดิน”, เต้นยับเท้าไฟในเพลง “Sorry” และซิงเกิลใหม่ล่าสุด “เหนื่อยหน่อยนะ (SOMEONE LIKE ME)” ที่ได้เห็นมูฟท์เม้นท์สุดพลิ้วทุกท่วงท่า แถมด้วยท่อนแฟนชานท์ที่หนุ่มเจมีไนน์เตรียมมาร้องกับเหล่าคุณหนูชนิดที่ว่าดังลั่นสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทความหรรษากับแขกรับเชิญที่มาสร้างสีสันให้สองหนุ่ม “เจมีไนน์-โฟร์ท” ไม่ว่าจะเป็นสาวๆ เหล่าคนสวยขาของหนุ่มโฟร์ท อย่าง “ตู-พรีม ชนิกานต์-เชลซี-พรีม ณัฐณิชา” ที่แท็คทีมกันมาอวดความน่ารักสดใสขี้เล่นกับเพลง “แนะนำให้เป็นแฟนเรา” และ “Situationship” ฟาก เจมีไนน์ ก็ไม่ธรรมดายกมาเป็นวงดนตรี นำทีมโดย “คริส-วิลเลี่ยม-เพิร์ธ” ปลดปล่อยพลังดนตรีชาวร็อกประชันกันเต็มขั้น บอกเลยว่าเดือดสุดทุกเพลงทั้ง “อย่างน้อย”, “เพียงกระซิบ”, “Music Lover" และ “คุกเข่า”ต่อจากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทของ Musical ที่ได้แก๊งเพื่อนซี้จากซีรีส์ “My Love Mix-Up! เขียนรักด้วยยางลบ” อย่าง “ป่าน-โชกุน-อังเปา” พร้อมแขกคนพิเศษมาร่วมแจมไม่ว่าจะเป็น “ป๋อมแป๋ม, มาร์ค, สตางค์” ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวสุดหรรษาทั้งฮาทั้งซึ้งตราตรึงทุกอารมณ์ แล้วไปกรี๊ดกันให้สุดเสียงกับพาร์ทแดนซ์ของสองหนุ่มที่ขอเต้นยับโยกสับแบบมาราธอนกับเพลงมันส์มากมายทั้ง “Standing Next to you”, “Havana” และ “Hot To Hot” บอกเลยว่ามันส์สุดเหวี่ยงมาถึงส่วนที่แตกต่างของทั้ง 2 วัน กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขึ้นเวทีมามอบความสนุกสุดฟินกันคนละแบบ เพราะวันแรก “เจมีไนน์” ก็คว้าหนุ่ม “ธามไท” เจ้าของเพลงฮิตเพลง “Hit Me Up” มาโชว์สกิลเอวพริ้วหวานกันสุดพลัง ก่อนจะประชันเสียงสุดคลาสิคในเวอร์ชั่น R&B กับเพลง “ไส่ว่าสิบ่ทิ่มกัน” ที่ทำคนดูทึ่งกับความลงตัวของทั้งคู่สุดๆ ส่วน “โฟร์ท” ก็ใส่เต็มไม่ยั้งเช่นกันจับมือตัวพ่อแร็ปเปอร์ “URBOYTJ” ดวลแร็ปไฟลุกในเพลง “ทะลึ่ง” และ “ซุปเปอร์ไซย่า” เรียกว่าเดือดสุดถึงใจส่วนใครมาชมในวันอาทิตย์ก็ได้พบกับหนุ่มๆ วง BUS (มาร์ค, จินวุค, ภู, ฮาร์ท, จั๋ง ธีร์) ที่มาร่วมแจมออกสเต็ปท่าเต้นแสนน่ารักน่าเอ็นดูกับ “โฟร์ท” ในเพลง “เทคะแนน (CANDIDATE)” และ “แค่ไหนแค่นั้น” ในขณะที่ “เจมีไนน์” ขอควงศิลปินหนุ่มฮอตมากความสามารถ “Jeff Satur” อวดพลังเสียงหล่อแฝงความเท่โปรยเสน่ห์กระแทกใจคนดูในเพลง “Black Tie” และ “ใกล้เกิน (TOO CLOSE TOO HANDLE)” จากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทของเมดเล่ย์เพลงซึ้งๆ ที่ทั้ง “เจมีไนน์-โฟร์ท” ต่างได้บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านบทเพลงได้ลงตัวสุดๆ โดยเฉพาะเพลง “ข้างกัน” ที่สองหนุ่มโหนสลิงอยู่ตรงกลางมีวงแหวนหมุนรอบๆ โอบกอดความรักความเอ็นดูของกันและกันเอาไว้ ท่ามกลางโปรดักชั่นอลังการสุดจึ้งประทับใจเหล่าคุณหนูไปเต็มๆ รวมไปถึงพาร์ทเมดเล่ย์เพลงเร็วก็โชว์ความน่ารักทะเล้นเป็นกันเองกับตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์และการเติบโตของพวกเขามาจนถึงวันนี้ แล้วปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยการขอบคุณแฟนๆ ที่มาร่วมเก็บความทรงจำในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมทั้งขอบคุณกันและกันที่ได้เรียนรู้อยู่เคียงข้างเป็นพาร์ทเนอร์เป็นรอยยิ้มให้กันเสมอมา และจะอยู่เป็นความสดใสให้แฟนๆ ทุกคนที่รักและเอ็นดูด้วยผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นทั้ง “เจมีไนน์-โฟร์ท” ก็ได้วิ่งไปรอบๆ เวทีพร้อมโบกไม้โบกมือลาทุกคนไปกับจังหวะดนตรีสนุกๆ และพลังเอ็นเนอร์จี้ดีๆ ส่งทุกคนกลับบ้าน ให้วันธรรมดาของใครหลายๆ คนกลายเป็นวันพิเศษที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขใจ พร้อมเก็บใส่กล่องความทรงจำไปด้วยกันสามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “GEMINI FOURTH RUN THE WORLD CONCERT” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 19 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV