“โฟร์ท ณัฐวรรธน์, เจนนิษฐ์, มายยู” ตบเท้าเข้าแก๊งค์ Converse โชว์ครีเอทลุค รองเท้าข้อสั้นรุ่นใหม่ในสไตล์สุดซ่า RUN STAR TRAINER

Converse จัดงาน Converse Run Star Trainer : Your Color Your Star ให้ทุกคนได้ค้นหาสีสันและสไตล์ที่เป็นตัวเองพร้อมเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด Run Star Trainer สุดจี๊ดด้วยสีสันและสไตลิ่งแสบซน พร้อมเปิดตัวสีใหม่ ชมพู-เทา ครั้งแรกที่งานนี้โดยเฉพาะ โดยได้ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล (จากซีรีส์สุดฮิต My Love Mix-Up! เขียนรักด้วยยางลบ) เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ และ มายยู — กวิสรา สิงห์ปลอด ตบเท้าเข้าแก๊งค์ Converse Run Star Squad โชว์ไฮไลท์ DIY สร้างสนีกเกอร์ที่มีเพียงคู่เดียวของทั้ง 3 ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในสไตล์คน Converse และ กิจกรรม MATCH UP Run Star Trainer Look! โชว์สกิลสายแฟ จับแก๊งคนคูลมาครีเอทลุคในเควสถ่ายทอดตัวตนค้นหาสีสันที่เหมาะกับตัวคุณโดยแรงบันดาลใจของคอลเลกชั่นนี้ เกิดจากการคิดค้นและปรับส่วนประกอบต่างๆ จาก DNA ของ Converse ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อ นำเสนอความหลากหลายของประวัติศาสตร์กีฬาของ Converse ที่นำเอาเอกลักษณ์จากรองเท้ารุ่นในอดีตเกือบ 20 รุ่นเข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งเดิมทีออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬาโดยเฉพาะ เช่น คาราเต้ ฟันดาบ ฟุตบอล มวยปล้ำ เขย่งก้าวกระโดด...แม้กระทั่งกีฬาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง (Steeple Chase) รูปแบบพื้นรองเท้าชั้นนอกยังได้รับแนวคิดมาจาก Chuck Taylor All Star และบริเวณส้นเท้าประทับด้วยโลโก้ Star ของ Run Star Hike รุ่นยอดฮิต ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2019 การผสมผสานวัสดุไนลอน หนังกลับ และหนังในรองเท้า Run Star Trainer ช่วยให้อัปเปอร์มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น มาพร้อมสีเปิดตัวในช่วงแรกถึง 5 สีสดใสโดดเด่นอย่าง สีเหลือง (Golden Wren)น้ำเงิน (Blue) แดง (Red) ขาวครีม (Egret) และดำ (Black)รองเท้า Converse Run Star Trainer วางจำหน่ายแล้วในราคา 3,300 บาท ในไซส์ Unisex 4-11 ที่ร้าน Converse สาขา Flagship Store สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัลพระราม9 เซ็นทรัลพระราม2 เซ็นทรัลพัทยา เซ็นทรัลภูเก็ต เมกาบางนา แต่เฉพาะ 2 สีใหม่ (สีชมพูอ่อน สีเทา) ที่เปิดตัวครั้งแรกภายในงานฯนี้ ผู้ร่วมงานได้รับโปรฯสุดพิเศษ ซื้อรองเท้าภายในงานรับ Run Star Trainer Sack Bag ฟรี และ สิทธิ์ตกแต่งรองเท้าได้ฟรี ที่ Lido Connect วันที่ 30 กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2567 (3 วันเท่านั้น) หากหลังจากนี้สามารถไปเลือกเป็นเจ้าของสีใหม่นี้ได้เฉพาะที่ Converse Flagship Store สยามเซ็นเตอร์ที่เดียวเท่านั้น